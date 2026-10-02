Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

‘PANEL’ SİSTEMLERİNİ YÖNETTİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, 7258 sayılı Kanun'a aykırı şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen organizasyondaki şüpheliler mercek altına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında para transferlerine aracılık ettiği, suçta kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve "panel" olarak adlandırılan sistemleri yönettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ HESAPLARDA 650 MİLYON TL'LİK HAREKET

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 650 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, 29 Eylül'de Manisa'nın yanı sıra İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.