Aslen dizel motorla çalışan iş makinesi, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildi. Yaklaşık 3 bin beygir gücüne sahip dev makinenin güç sistemi baştan tasarlanırken, kontrol ve güvenlik altyapısı da tamamen yenilendi. Dönüşümün ardından ekskavatörün madende dizel kullanmadan çalışmaya başladığı açıklandı.

Şirket yetkilileri, projenin yalnızca motor değişiminden ibaret olmadığını vurguluyor. Elektrikli sisteme geçiş sırasında makinenin yüksek sıcaklık, yoğun toz ve sürekli çalışma gibi ağır madencilik koşullarında aynı performansı göstermesi için tüm enerji mimarisi yeniden geliştirildi.

DEV MAKİNEDE TÜM SİSTEMLER YENİDEN TASARLANDI

Dönüşüm kapsamında ekskavatörün kontrol yazılımları da yenilendi. Yeni sistem, gerçek zamanlı izleme, uzaktan teşhis ve dijital takip özellikleri sunuyor. Ayrıca bakım ekipleri, olası arızaları önceden tespit edebilen kestirimci bakım teknolojilerinden yararlanabilecek.

Şirketin verdiği bilgilere göre projenin büyük bölümü Hindistan'da geliştirildi. Elektrikli dönüşüm için kullanılan birçok alt sistem yerel mühendislik ekipleri tarafından tasarlandı ve üretildi. Bu nedenle proje, ülkenin sanayi politikaları açısından da önemli bir örnek olarak gösteriliyor.

DİZEL TÜKETİMİNİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYOR

Şirket, elektrikli ekskavatörün her yıl binlerce ton karbon salımının önüne geçebileceğini öne sürüyor. Madencilik sektöründe bu büyüklükteki makineler gün boyunca yüksek miktarda yakıt tükettiği için elektrikli sisteme geçişin işletme maliyetlerini de düşürmesi bekleniyor.

Şirket ayrıca bunun tek seferlik bir çalışma olmadığını ve filosundaki diğer ağır iş makineleri için de benzer dönüşümlerin planlandığını açıkladı. Uzmanlara göre proje başarılı olursa, dünyanın farklı bölgelerindeki maden sahalarında kullanılan dev ekskavatörlerin elektrikliye dönüştürülmesinin önünü açabilir.