Günümüzde sergilenen Batavia, 1628’de Hollanda Doğu Hindistan Şirketi için inşa edilen ve bir yıl sonra Avustralya açıklarında batan orijinal gemi değil. 1985 ile 1995 yılları arasında geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş birebir kopyası. 1995'ten bu yana Lelystad'da su üzerinde ziyaretçilerini ağırlayan geminin ahşap gövdesinde artık kapsamlı bakım yapılması gerekiyor.

650 TONLUK GEMİ ÖZEL SİSTEMLE TAŞINACAK

Batavia’nın karaya alınması için sıradan bir vinç yeterli olmayacak. Gemiyi taşıyabilmek amacıyla 40 metre uzunluğunda ve 87 tondan ağır özel bir çelik taşıyıcı hazırlandı. Gemi önce bu taşıyıcının üzerine yerleştirilecek ve ardından müze alanına götürülecek.

Operasyonun 19 Eylül 2026'da başlaması planlanıyor. Batavia, Lelystad’dan Amsterdam’daki kuru havuza yaklaşık sekiz saatlik bir yolculukla çekilecek. Geminin büyük direklerinin bile sökülmeden bırakılması planlanıyor.

Bakım hazırlıklarının ardından gemi yeniden Lelystad’a getirilecek. Son aşamada çok sayıda tekerleğe sahip özel bir taşıma aracı kullanılarak müze arazisindeki yeni yerine götürülecek. Burada geminin ahşap gövdesinin kuruması sağlanacak ve yıllardır suyun altında kalan, ulaşılması güç bölümlerinde bakım yapılacak.

YAPIMI 10 YIL SÜRDÜ

Batavia’nın birebir kopyasının yapımına 1985 yılında başlandı. Usta gemi yapımcısı Willem Vos öncülüğündeki proje 10 yıl sürdü ve mümkün olduğunca 17. yüzyılda kullanılan gemi yapım yöntemlerine bağlı kalındı. Çalışmalara mesleki eğitim kapsamında 600'den fazla genç de katıldı.

Gemi 7 Nisan 1995'te Kraliçe Beatrix tarafından resmen hizmete açıldı. O tarihten bu yana 5 milyondan fazla kişi Batavia’yı ziyaret etti. Gemi 2000 Sidney Olimpiyatları sırasında Avustralya’ya da götürüldü.

ORİJİNAL GEMİNİN HİKÂYESİ FACİAYLA BİTTİ

Bugünkü kopyanın temel aldığı gerçek Batavia, 1628 yılında Hollanda’dan bugünkü Endonezya’ya gitmek üzere yola çıktı. Gemi değerli yükler taşırken 4 Haziran 1629'da Batı Avustralya açıklarındaki kayalıklara çarparak battı.

Ancak asıl facia geminin batmasının ardından yaşandı. Issız adalara ulaşmayı başaran kazazedeler arasında çıkan olaylarda 100'den fazla insan öldürüldü. Enkazın yeri ise yüzyıllar boyunca kayıp kaldıktan sonra 1963 yılında yeniden keşfedildi.

Orijinal Batavia’dan günümüze ulaşan parçalar Avustralya’da korunurken, Hollanda’daki birebir kopya gemi kapsamlı bakımın ardından bu kez su üzerinde değil, karada sergilenmeye devam edecek.