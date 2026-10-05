17 Eylül’de manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmesiyle Türkiye’de iktidar mensuplarına kadar uzanan bir vurgun zinciri ortaya çıktı. Asıl vurgunu yapanlarsa tam operasyon öncesi içerden haber alıp 227 milyar lirasını ‘kurtaran’ 650 kişi… Soru ortada buz gibi duruyor: Kim bunlar?

İktisatçı Sabri Öncü, 2 Eylül-2 Ekim dönemine ait portföy yönetim şirketlerindeki fon toplam değeri ve hesap sayısına ilişkin bir tablo paylaştı. Tabloda aylık değişimler dikkat çekerken, operasyon gününe ait fon değeri ve fon hesap sayısını içerden haber alan 650 kişinin olduğunu gösteriyor. Tabloya göre, fon vurgununa ilişkin operasyonların başladığı 17 Eylül’de bu hesaplardan 227 milyar liranın çıktığı ve 650 hesabın

yok olduğu görülüyor.

KİŞİ BAŞI 350 MİLYON LİRA

İktisatçı Sabri Öncü’nün paylaştığı tabloda, 16 Eylül günü bağımsız portföy yönetim şirketlerinde bulunan fon toplam değeri 349 milyar 638 milyon 487 bin lira. 131 fonun tasfiyesine karar verilen 17 Eylül’de bu tutar, 122 milyar 511 milyon 681 bin liraya düşüyor. Aynı zaman diliminde fonlarda bulunan hesap sayısı 329 bin 215’ten 328 bin 565’e geriliyor. Bu veriler, tasfiye kararı alınacağını öğrenen 650 kişinin, 227 milyar 126 milyon 806 bin lirasını alıp hesaptan çıktığını gösteriyor. Yani kararı öğrenenler kişi başına 350 milyon lirasını alıp, çıkmış. 2 Eylül’den 2 Ekim’e kadar olan değişimler de çarpıcı. Bu fonlarda 2 Eylül’de bulunan toplam tutar, 465 milyar 718 milyon 911 bin lira iken 2 Ekim itibarıyla 101 milyar 60 milyon 933 bin liraya gerilemiş. Yani para çıkışı 364 milyar 657 milyon 977 bin lira olmuş ancak fondan çıkan kişi sayısı 26 bin 368’de kalmış.

‘Parti içi fon grubu mu var?’

Fon skandalında 17 Eylül’de fon tutarının bir gün öncesine göre neredeyse 3’te 1’e düştüğünü kaydeden İktisatçı Nazır Kapusuz, kişibaşı ortalama 350 milyon liraya varan tutarın, fonlar tasfiyeye kalmadan kurtarıldığına dikkat çekti. Kapusuz, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Kim bu? İnsider trade (içerden bilgi alarak haksız kazanç sağlayan) yapan 650 kişi? Parti içinde kurulan fon/hisse Whatsapp grupları olabilir mi? (Yazık Nihat Zeybekci’yi almamışlar) Kimse kusura bakmasın bu 650 kişi içinde biri bile, ‘bak ben daha yakınım her şeyi ihbar ediyorum’ diye (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’a haber vermeyecek! Buna kimse inanmaz ama tüm AKP siyaseti tüm kamuoyuna bunu inandırmaya çalışıyor. O 650 kişi bizzat Erdoğan rejiminin üç beyidir” ifadelerini kullandı.