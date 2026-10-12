Ticari hava yolu şirketlerinin sunduğu yüksek maaşlar ve uzun çalışma yaşı nedeniyle askeri pilotlarını kaybeden ülke ordusu, bu krizin önüne geçmek için radikal bir önlem almaya hazırlanıyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, "uçak var ancak uçuracak pilot yok" krizini aşmak adına askeri pilotların emeklilik yaşını 58'e çıkarmayı planlıyor.

Sivil havacılıkta pilotların 65 yaşına kadar görev yapabilmesi nedeniyle erken yaşta ordudan ayrılan deneyimli askerleri bünyede tutmak isteyen Tayvan yönetimi, 58 yaşına kadar görev yapacak tecrübeli pilotları idari yüklerden muaf tutarak sadece uçuş, eğitim ve mentorluk görevlerinde tutmayı hedefliyor.

Çin'in bölgedeki askeri baskısı ve sıklaşan tatbikatları nedeniyle devriye yükü artan Tayvan Hava Kuvvetleri, bir yandan yeni teslim edilen F-16V'lerin kabul ve yazılım testlerini yürütürken, diğer yandan Ocak ayında eğitimlerini tamamlayacak yeni pilotlarla filo doluluk oranını yükseltmeyi amaçlıyor.