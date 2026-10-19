İskoçya'nın Dumfries kentinde düzenlenen bir ikinci el pazarından 2008 yılında 1 sterline (yaklaşık 66,10 lira) satın alınan cam vazonun, Fransız tasarımcı Rene Lalique'e ait nadir bir eser olduğu ortaya çıktı. Satın alan kişinin evinde saksı olarak kullandığı obje, aynı yıl Londra'daki Christie's müzayede evinde 32.450 sterline (yaklaşık 2 milyon 144 liraya) alıcı buldu.

SAKSI OLARAK KULLANDI

Daily Mirror'ın haberine göre, vazoyu sadece görünüşünü beğendiği için 1 sterline satın aldığını belirtilen sahibi, objeyi bir süre bitki saksısı olarak kullandı. Daha sonra BBC'de yayınlanan 'Antiques Roadshow' programına götürülen vazo, uzmanlar tarafından incelendi.

Uzmanlar, objenin cam ve mücevher tasarımlarıyla tanınan Fransız sanatçı René Lalique'e ait olduğunu belirleyerek programa 25.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 652 bin liraya) değer biçti.

2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE SATILDI

Müzayede kayıtlarına göre 12,5 cm yüksekliğindeki vazo, Lalique'in 1929 üretimi 'Feuilles Fougeres' (Eğrelti Otu Yaprakları) serisine ait bir parça olarak kayıtlara geçti. "Cire perdue" (kayıp mum) tekniğiyle üretilen, yeşil renklendirmeye ve çarkla kazınmış Lalique imzasına sahip olan eser, 12 Kasım 2008 tarihinde Londra'daki Christie's South Kensington salonunda satışa sunuldu.

20.000 ile 30.000 sterlin (yaklaşık 1.322.000 TL – 1.983.000 lira) arasında tahmini satış bedeli konulan vazo, 32.450 sterlinlik (yaklaşık 2.144.945 liralık) nihai fiyatla satıldı. Olay, 2009 yılında The Guardian ve 2015 yılında Evening Standard gazetelerindeki ikinci el eşya haberlerine konu oldu.