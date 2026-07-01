Çin’in 1978 yılından bu yana Gobi ve Taklamakan çöllerinin genişlemesini önlemek amacıyla yürüttüğü "Büyük Yeşil Duvar" projesi kapsamında bugüne kadar 66 milyar ağaç dikildi. Livescience.com sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu yapay ormanların doğal ormanlara kıyasla daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, uydu verilerini kullanarak karbon emiliminde kritik bir gösterge kabul edilen "yaprak alanı indeksini" inceledi. Elde edilen bulgular, yapay ormanların yaprak alanlarını doğal ormanlara göre %66 daha hızlı artırdığını gösterdi.

BÜYÜME HIZINDAKİ FARKIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, büyüme hızındaki bu belirgin farkın temel olarak yapay ormanların daha genç olmasından kaynaklandığını belirtti. Bununla birlikte, benzer yaş ve iklim koşullarındaki alanlar karşılaştırıldığında dahi yapay ormanların %4,6 daha hızlı büyüdüğü tespit edildi. Yapay alanlarda ağırlıklı olarak okaliptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen ağaç türleri tercih ediliyor. İnsan müdahalesiyle rakip bitki örtüsünün temizlenmesi ve gübreleme çalışmaları yapılıyor.

Yapılan müdahaleler sayesinde ağaçların ışık, su ve besine erişimdeki rekabeti azalıyor; bu durum atmosferdeki CO₂ artışının tetiklediği büyüme etkisini artırıyor.

"GEÇİCİ BİR AVANTAJ"

Araştırma sonuçları, yapay ormanlardaki hızlı büyüme trendinin ağaçlar 30 ila 40 yaşlarına ulaştığında zirve yaptığını, 40 yaşından sonra ise bu hızın belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor. Doğal ormanlar ise daha yavaş ancak istikrarlı bir büyüme grafiği sergiliyor.

Araştırma yazarlarından Yuhan Luo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapay ormanlar, kısa vadede karbon emilimi için güçlü bir araç olabilir ancak bu avantaj geçicidir. Karbonun uzun vadede depolanması ve istikrar için doğal ormanlar vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.