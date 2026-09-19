Çin, 1978 yılında başlattığı “Büyük Yeşil Duvar” projesiyle Gobi ve Taklamakan çöllerinin genişlemesini önlemeyi ve atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmayı hedefledi. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 66 milyar ağaç dikildi. Ülke, 2050 yılına kadar 34 milyar ağaç daha dikmeyi planlıyor.

FİDANLAR DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Futura Sciences'ın aktardığı araştırmada, Çin'in farklı bölgelerindeki doğal ormanlarla insan eliyle oluşturulan ormanlar karşılaştırıldı. Yapay ormanlardaki genç ağaçların, doğal ormanlardaki ağaçlara göre yüzde 66 daha hızlı büyüdüğü belirlendi. Bu ağaçların atmosferdeki artan karbondioksit seviyelerine daha güçlü tepki verdiği de tespit edildi.

HIZLI BÜYÜME YETERLİ DEĞİL

Bilim insanları, ağaçların hızlı büyümesinin uzun vadeli çevresel fayda sağlayacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Özellikle kurak bölgelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının su kaynakları üzerindeki etkisi soru işaretleri oluşturuyor.

Pekin Üniversitesi'nden peyzaj ekolojisti Yuhan Luo, yapay ve doğal ormanların farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ağaçlandırmada yalnızca dikilen ağaç sayısının değil, tür seçimi, zamanlama ve uzun vadeli bakımın da önemli olduğunu vurguladı.