Çin, 1978 yılından bu yana yaklaşık 66 milyar ağaç dikerek dev yapay orman alanları oluşturdu ve 2050 yılına kadar 34 milyar ağaç daha dikmeyi planlıyor. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırma, bu yapay ormanların doğal ormanlardan yüzde 66 daha hızlı büyüdüğünü ancak uzun vadeli karbon depolamada yetersiz kaldığını kanıtladı.

BÜYÜK YEŞİL DUVAR İLE ÇÖLLEŞME HEDEFLENİYOR

Büyük Yeşil Duvar adı verilen program kapsamında İç Moğolistan'ın kurak bozkırları ormanlık alanlara dönüştürülüyor. Bu çalışmayla Gobi ve Taklamakan çöllerinin genişlemesinin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Aynı zamanda ülkenin karbon emme kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bilim insanları uydu verilerini kullanarak yaprak alanı indeksini izledi. Yapay ormanlarla doğal ormanların iklim değişikliğine verdiği tepkiler karşılaştırıldı.

YAPAY ORMANLAR NEDEN YÜZDE 66 DAHA HIZLI BÜYÜYOR?

Araştırma sonuçlarına göre yapay ormanlardaki ağaçlar, doğal ormanlardakilere oranla yüzde 66 daha hızlı gelişim gösteriyor. Bu ağaçlar atmosferdeki karbondioksit artışına da daha güçlü tepki veriyor. Bilim insanları bu hızı iki temel nedene bağlıyor. İlk olarak okaliptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen ağaç türleri seçiliyor. İkinci olarak fidanlıklarda kaynaklar için rekabet eden bitki örtüsü temizleniyor ve genç fidanlar düzenli olarak gübreleniyor.

BU BÜYÜME AVANTAJI UZUN VADEDE NEDEN SINIRLI KALIYOR?

Pekin Üniversitesi peyzaj ekolojisi araştırmacısı Yuhan Luo, yapay ağaçlandırmaların kısa vadede karbon emilimi için güçlü bir araç olduğunu ancak bu avantajın zamanla sınırlı kaldığını belirtti.

Hızlı büyüme oranı, yapay ormanların uzun vadede doğal ormanlardan daha etkili olduğu anlamına gelmiyor. Diğer çalışmalar da doğal ormanların ilk yıllarda ağaç tepelerinin toprak üstü kısmında ağaçlandırma alanlarına kıyasla daha fazla karbon biriktirdiğini gösteriyor. Uzun vadeli karbon depolama ve ekosistem direnci açısından doğal ormanlar vazgeçilmez olmayı sürdürüyor.

AĞAÇ SAYISINDAN ZİYADE DOĞRU BAKIM VE TÜR SEÇİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırma bulguları, ağaçlandırma projelerinde sadece dikilen ağaç sayısına odaklanmanın yeterli olmadığını ortaya koydu. Yuhan Luo, arazi yönetiminin karmaşık ve özel mekanizmalara dayandığını vurguladı. Uzmanlara göre dikim zamanlamasının dikkate alınması, doğru türün seçilmesi ve fidanlıkların büyüme dönemi boyunca bakımının yapılması gerekiyor. Bu bulgular, etkinliği genellikle on yıllar boyunca depolanan karbon miktarıyla değil yalnızca yeni dikilen alanlarla ölçülen diğer ülkelerdeki ağaçlandırma programları için de önem taşıyor.