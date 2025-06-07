Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. 66 ilde detaylı gürültü haritaları oluşturulurken, bu veriler doğrultusunda “gürültü sıcak noktaları” belirlenerek illere özel stratejik eylem planları geliştiriliyor.

22 İLDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Bakanlık verilerine göre, gürültü haritası tamamlanan 66 ilden 22’sinde stratejik eylem planları hazırlandı. Geriye kalan 15 ilde ise hem gürültü haritalarının hem de eylem planlarının oluşturulması için çalışmalar sürdürülüyor. Planlama sürecinde her şehrin özgün yapısı dikkate alınıyor, gürültü kaynaklarına özel çözüm önerileri geliştiriliyor.

BAKANLIKTAN DESTEK GELDİ

Eylem planlarının uygulanmasında yerel yönetimlerin ihtiyaçları ve talepleri de göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda, gürültünün yoğun olduğu bölgelerde gürültü bariyerleri inşa edilmesi için bakanlık tarafından maddi destek sağlanıyor.