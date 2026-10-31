Ülke genelinde 600’den fazla mağazası ve 12 bini aşkın çalışanı bulunan perakende devi, iflastan önceki son çıkış yolu olarak Yüksek Mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Mahkemeden alınacak onay sayesinde alacaklılarına karşı 10 günlük geçici bir yasal koruma kalkanı elde edecek olan şirket yönetimi, bu kritik sürede son bir kurtarma anlaşması yaparak batmaktan kurtulmaya çalışacak.

1 STERLİNE SATILMIŞTI

Krizin perde arkasında ise şirket yönetimi ile Poundland’i geçtiğimiz yaz sembolik olarak sadece 1 sterline (yaklaşık 66 TL) satın alan ABD merkezli ana ortak Gordon Brothers arasındaki şiddetli anlaşmazlık yatıyor.

Şirketin günlük çarkını döndüren hayati kredi musluklarının kesilmesi ve masadaki kurtarma tekliflerinin peşin para ısrarı yüzünden geri çevrilmesi, yönetim kurulunda istifalara yol açtı.

Şirketin tamamen tasfiye edilerek parçalanıp satılması senaryosu öne çıkarken, uzmanlar 600 şubeden yaklaşık 500’ünün kapısına kilit vurulabileceğini ve bunun binlerce aileyi doğrudan etkileyecek devasa bir işsizlik dalgası doğuracağını belirtiyor.

SENDİKALAR HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan çöküş tehlikesi sendikaları ve hükümeti de teyakkuza geçirdi. Çoğunluğu yarı zamanlı çalışan kadınlardan oluşan personelin haklarını korumak için sendikalar resmi müdahale çağrısı yaparken, Ticaret Bakanlığı da süreci yakından izlemek üzere harekete geçti.

Sokaktaki vatandaşın en temel ucuz alışveriş noktalarından biri olan dev zincirin çöküşü, hem ülke genelindeki çarşı ve cadde ekonomisine ağır bir darbe vurma riski taşıyor hem de perakende sektöründeki krizin boyutunu gözler önüne seriyor.