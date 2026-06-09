Hayatın akışını saniyeler içinde değiştiren muazzam şans hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Michigan’ın Charlevoix bölgesinde yaşayan ve kimliğinin gizli kalmasını talep eden Amerikalı kadın, canı aniden bilet çekmek istediği için Mancelona şehrindeki bir benzin istasyonuna uğradı.

22 Şubat'ta yeni başlatılan ve biletleri 5 dolara satılan "Millionaire For Life" (Ömür Boyu Milyoner) oyununa şans veren talihli kadın, 21 Meiis'ta yapılan çekilişteki beş beyaz topu (03-15-16-24-28) milimetrik olarak doğru tahmin etmeyi başardı.

Makine bozuldu diye arabaya gitti, hayatının dansını yaptı

Büyük ikramiyeyi kazandığından tamamen habersiz olan yaşlı kadın, ertesi gün bilet sonuçlarını kontrol etmek için en yakın süpermarketteki bilet tarama otomatına gitti. Biletini barkoda okuttuğunda ekranda alışılmadık bir şekilde "Piyango idaresiyle acilen iletişime geçin" mesajı belirdi. Makinenin sistem hatası verdiğini ya da bozulduğunu düşünen kadın, biletini cebine koyup homurdanarak otoparktaki arabasına yürüdü.

Olayın asıl yüzü, kadının arabasına oturup akıllı telefonundan resmi piyango sitesindeki kazanan numaraları kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Kazanan biletin kendi satın aldığı benzin istasyonundan çıktığını ve elindeki 5 numaranın da tuttuğunu gören talihli kadın, o anları şu sözlerle anlatıyor:

"Numaraların tuttuğunu gördüğüm an gözlerime inanamadım. Arabanın içinde tek başımaydım ve sevinçten avazım çıktığı kadar çığlık atmaya başladım. Direksiyonun başında dakikalarca kendi kendime 'mutluluk dansı' yaptım. Otomat bozulmamıştı, bana milyoner olduğumu söylemeye çalışıyordu!"

20 yıl boyunca maaş mı, yoksa tek seferde nakit mi?

Geçtiğimiz günlerde kazandığı devasa serveti tahsil etmek için Michigan Piyango Genel Merkezi'ni ziyaret eden 66 yaşındaki kadının önüne, oyunun kuralları gereği iki farklı siber finans seçeneği konuldu. Kurallara göre talihli ya en az 20 yıl boyunca her yıl düzenli olarak 100.000 dolarlık bir "ömür boyu maaş" alacaktı, ya da tüm parayı tek bir saniye içinde toplu olarak kasasına indirecekti.

Talihli kadın hiç düşünmeden ikinci seçeneği tercih etti ve kesintilerin ardından tek seferde 2,2 milyon dolar net nakit paranın sahibi oldu. Parasını alan eyalet sakini, bu servetle ilk iş olarak kendine tamamen yeni bir ev, lüks bir araba ve okyanusta gezebileceği konforlu bir tekne satın alacağını açıkladı. Bu zafer, Millionaire For Life piyangosunun tarihinde bir oyuncunun ömür boyu büyük ödülü kazandığı ilk olay olarak da tırnak içinde tarihe geçti.

Büyük ikramiyeyi kazananlar neden her zaman "toplu parayı" seçer?

Finans uzmanları ve davranış bilimciler, piyango kazananlarının neden yıllık maaş yerine toplam tutardan daha az olmasına rağmen tek seferde nakit parayı seçtiklerinin psikolojisini deşifre etti.

Yıllık ödeme seçeneği önümüzdeki on yıllar boyunca muazzam bir finansal istikrar vadetse de parayı tek seferde toplu almak çok daha rasyonel bir siber ekonomi hamlesi olarak görülüyor.

Toplu para almak, kazananların gayrimenkul satın almak, büyük yatırımlar yapmak veya borçları sıfırlamak gibi devasa planlarını geciktirmeden, anında hayata geçirmelerini sağlıyor. En önemlisi de insanları paranın yıllar içinde erimesine yol açacak uzun vadeli küresel enflasyon risklerinden koruyor