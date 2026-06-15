İspanya'da kağıt endüstrisi için kurulan okaliptüs plantasyonlarının, yerel ekosistemler ve özellikle kuş türleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtığı bilimsel olarak ortaya kondu.

Ecoticias'ın aktardığı araştırma sonuçlarına göre, Fragas do Eume Doğa Parkı ve çevresindeki 240 ormanlık alanı inceleyen bilim insanları, okaliptüs plantasyonlarının tür çeşitliliği ve kuş popülasyonu açısından doğal ormanların çok gerisinde kaldığını tespit etti.

"YEŞİL ÇÖLLER" BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ENGELLİYOR

Galiçya bölgesindeki ormanların yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan okaliptüs alanları, ekolojistler tarafından "yeşil çöller" olarak nitelendiriliyor. Ağaçların salgıladığı ve "allelopati" olarak bilinen kimyasallar, çevrelerindeki diğer bitki, çalı ve otların büyümesini doğrudan engelliyor. Bu durum, uzaktan yoğun yeşil görünen alanların yaban hayatı için besin, barınak ve yuva açısından tamamen yetersiz kalmasına neden oluyor.

KUŞ TÜRLERİ BESLENME VE YUVA SORUNU YAŞIYOR

Doğal bitki örtüsünün baskılanmasıyla birlikte, küçük böceklerle beslenen uzun kuyruklu baştankara, altın kral kuşu, bataklık baştankarası, Avrupa baştankarası ve bayağı ispinoz gibi böcekçil orman kuşları yiyecek sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, ağaçların doğal kovuklar geliştirmesine fırsat kalmadan 10 ila 15 yıllık kısa döngülerle kesilmesi, büyük benekli ağaçkakan, Avrupa yeşil ağaçkakanı ve Avrasya çalı kuşu gibi yaşlı ağaçlara ihtiyaç duyan türlerin yuva yapmasını engelliyor.

EKOLOJİK BAĞLANTILAR İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bilim insanları, bozulan ekolojik dengeyi yeniden kurmak amacıyla plantasyon alanlarına okaliptüs içermeyen yerli bitki şeritlerinin eklenmesini öneriyor. Bu yöntemin, böcekler ile kuşlar arasındaki kopan bağları yeniden tesis edeceği ve böcek yiyen kuşların geri dönmesiyle doğal haşere kontrolünün sağlanacağı öngörülüyor.