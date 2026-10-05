Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç pazarında kartları yeniden dağıtacak yeni hamlesini Çin’de hayata geçirdi. Şirketin Çinli ortaklarından FAW-Volkswagen bünyesinde geliştirilen ve orta boy SUV segmentinde yer alan tam elektrikli modeli Volkswagen ID. Aura T6, Çin pazarındaki müşterilerine resmen teslim edilmeye başlandı.

Yaklaşık 19 bin 375 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çeken araç; BYD Sealion 06, Geely EX5 ve Toyota bZ3X gibi dişli rakiplere doğrudan yanıt olarak öne çıkıyor. Alman üreticinin Çinli elektrikli araç markası Xpeng ile ortaklaşa geliştirdiği yeni nesil CEA mimarisini kullanan ilk modellerden biri olan ID. Aura T6, dört farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkıyor.

100 KİLOMETREYE 7 SANİYEDE ULAŞIYOR

Teknik tarafta arka aksına yerleştirilen 228 beygir gücündeki tek elektrik motorundan güç alan araç, tercih edilen batarya paketine göre sürücüsüne 540 ile 660 kilometre arasında değişen menzil imkanı sağlıyor. Giriş versiyonunda 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşabilen ID. Aura T6, bataryasının sadece 22 dakikada şarj olabilmesiyle de uzun yolculuklarda sürücüsüne zaman kazandırıyor.

Kabin içerisinde teknolojik donanımlarıyla fark yaratan model, 15,6 inçlik dev dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay desteği ve 25,8 inç büyüklüğündeki artırılmış gerçeklik destekli hayalet gösterge ekranıyla sürücüleri karşılıyor.