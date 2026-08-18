Çin'in Çongqing kentinde bulunan 662 metre derinliğindeki Xiaozhai Tiankeng çukurunun tabanında, yüzeyden tamamen izole olmuş devasa bir subtropikal orman yer alıyor. Yüzeydeki iklimden bağımsız gelişen bu ekosistemde, 1200'den fazla bitki türünün yanı sıra bulutlu leopar gibi nadir hayvanların yaşadığı el değmemiş bir yaşam alanı koruma altına alındı.

662 METRELİK DEV ÇUKUR NASIL OLUŞTU?

Yeraltı sularının kireç taşlarını binlerce yıl boyunca eritmesiyle oluşan dev kanyon, 120 milyon metreküplük devasa bir hacme sahip. Kum saati biçimindeki yapısının altında yer alan 8,5 kilometrelik yeraltı nehri, tavanın çökmesiyle yüzeye açılan devasa bir boşluk meydana getirdi.

GÜNEŞ GÖRMEYEN ORMANDA NELER YETİŞİYOR?

Sınırlı güneş ışığı, yüksek nem ve düşük sıcaklığa adapte olan ormanda 1200'den fazla bitki türü belirlendi. "Yaşayan fosil" olarak adlandırılan ginkgo ağaçları, dev eğrelti otları ve yosunların bulunduğu bölgedeki bitkilerin besin yapısının yüzeydekilerden tamamen farklı olduğu tespit edildi.

ÇUKURUN DİBİNDE HANGİ NADİR HAYVANLAR YAŞIYOR?

Dış dünyadan kısmen izole olan kanyon, bulutlu leopar gibi nesli tehlike altındaki yırtıcılara ve henüz tanımlanmamış canlı türlerine barınak sağlıyor. Korunaklı ortam, hayvanların yeraltı galerileri ile yerüstü ormanları arasında güvenle hareket etmesine imkan tanıyor.

EŞSİZ EKOSİSTEM NEDEN KORUMA ALTINA ALINDI?

Yoğun turizm ilgisi nedeniyle Çinli yetkililer bölgeye erişimi sıkı denetim altında tutuyor. İnsan varlığının, binlerce yıldır korunan hassas nem ve sıcaklık dengesini bozarak özel türleri yok etmesinden endişe ediliyor.