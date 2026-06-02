Polonya’nın dünyaca ünlü sahil beldesi Hel Yarımadası’na sefer yapan ve taşıdığı hat numarası nedeniyle ülkedeki dindar katoliklerin büyük tepkisini çeken "666" numaralı otobüs hattı, üç yıllık aranın ardından bu yaz sezonunda yollara geri dönüyor.

Muhafazakar grupların yoğun protestoları nedeniyle iptal edilen hat, bu kez uluslararası bir devin çatısı altında yolcularla buluşacak.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, güzergahın geçtiği yolun İngilizce karşılığının efsanevi rock grubu AC/DC’nin ünlü şarkısı "Highway to Hell" (Cehenneme Giden Otoyol) ile kelime oyunu oluşturması ve gidilen yerin adının (Hel) İngilizcede "Cehennem" anlamına gelen "Hell" kelimesini çağrıştırması, yerel taşımacılık şirketi PKS Gdynia’nın geçmişte bu hatta 666 numarasını vermesine neden olmuştu.

Ancak İncil'de "Kıyamet Alameti" ve "Şeytanın Numarası" olarak kabul edilen 666 rakamını otobüsün üzerinde gören bazı dini kuruluşlar, şirketi "Şeytanizm propagandası yapmakla" suçlamış ve yükselen tepkiler üzerine hat numarası 2023 yılında 669 olarak değiştirilmişti.

TATİLCİLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Buna karşın, dindar kesimin tepkisini çeken bu durum turistler için adeta bir cazibe merkezine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen tatilciler, sosyal medyada paylaşmak üzere bu "cehennem otobüsü" ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Hattın popülaritesini ve turizm potansiyelini fark eden küresel şehirlerarası otobüs şirketi FlixBus, bu yaz sezonunda tartışmalı numarayı dev bir rotayla yeniden canlandırma kararı aldı. Şirket; Krakow'u Hel kasabasına bağlayan, başkent Varşova'dan ve Hel Yarımadası'ndaki en popüler tatil beldelerinden geçen 13 saatlik yeni bir hat başlattığını duyurdu.

Yaz sezonu boyunca her gün karşılıklı olarak hizmet verecek yeni seferler, Krakow’dan sabah 06.00’da hareket edip, 10.30 sularında Varşova’ya uğrayacak ve akşam saat 20.00’de ise son durak olan Hel kasabasına varacak.