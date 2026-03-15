Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) stratejik maden yatağı Manono, küresel lityum savaşının merkez üssü haline geldi. Kongo hükümetinin Avustralyalı AVZ Minerals ile yaptığı anlaşmaları iptal etmesinin ardından Zijin ve Cominiere ortaklığına devredilen projede geri sayım başladı. Zijin'in %61 hisseye sahip olduğu ortak girişim, uluslararası tahkim süreçlerine rağmen operasyonlara devam etme kararı aldı.

İHRACAT HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

Cominiere tarafından yapılan resmi açıklamada, lityum üretiminin Haziran ayında gerçekleştirileceği ve hemen ardından ihracatın başlayacağı bildirildi. Bu hamle, lityum fiyatlarının küresel piyasalarda %86 oranında değer kaybettiği baskı altında bir dönemde gerçekleşiyor. İlk fazda üretilecek olan lityumun tamamının Çinli Zijin firması tarafından satın alınacağı ve doğrudan Çin pazarına sevk edileceği öğrenildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA MADEN REKABETİ

Manono yatağı, sadece ticari bir kazanç değil, aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin de unsuru oldu. ABD yönetimi, Kongo'nun lityum arzını Batı pazarlarına yönlendirmek için diplomatik baskılarını sürdürüyor. Yatağın bir kısmında hak sahibi olan ABD destekli KoBold Metals ise mülkiyet sorunları çözülmeden inşaata başlamayacağını ilan ederek Çinli rakiplerinden farklı bir strateji izledi.

669 MİLYON TONLUK DEV REZERV

Ocak 2024 verilerine göre Manono yatağı, %1,61 tenörle 669 milyon ton kaynak barındırıyor. Bu devasa potansiyel, projenin neden uluslararası mahkemelere taşındığını açıklıyor. Ruhsatı iptal edilen Avustralyalı AVZ Minerals, haklarını geri almak için uluslararası tahkim mahkemelerinde davalarını yeniden başlattı. Kongo hükümeti ise projenin yeterince hızlı ilerlemediği gerekçesiyle iptal kararının arkasında duruyor.