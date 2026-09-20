Çalışmalar, derenin yeniden gün yüzüne çıkarılmasıyla başladı. Yıllarca kanalizasyon hattının altında kalan dere yeniden ortaya çıkarılırken, proje kapsamında yüzen adalar da oluşturuldu. Toplam 2 bin 674 metrekarelik alan kaplayan adalara yerel bitkiler dikildi ve yapılar suyun seviyesine göre hareket edebilecek şekilde dere tabanına sabitlendi. Böylece çöpe gidecek plastikler yalnızca yeniden kullanılmakla kalmadı, suyun içinde yeni bir yaşam alanının temelini oluşturdu.

PLASTİKLER SUYUN ÜZERİNDE YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Yüzen adaların üzerine farklı su bitkileri de yerleştirildi. Bitkilerin kökleri suyun altına uzanırken, adaların yapısı da mikroorganizmaların tutunabileceği bir yüzey oluşturdu. Bu mikroorganizmalar, suda bulunan ve kirliliğe yol açabilen fosfor ve azot gibi maddelerin parçalanmasına yardımcı oluyor.

Adalar aynı zamanda suyun hareketini yavaşlatıyor. Böylece dere kenarındaki aşınmanın azaltılmasına ve sudaki bazı tortuların dibe çökmesine yardımcı oluyor. Suyun altında oluşan kök yapıları ise balıklar ve diğer küçük su canlıları için saklanabilecekleri alanlar sağlıyor. Üzerindeki bitkilerden de kuşlar yararlanıyor.

YILLARDIR DEREDE DURUYORLAR

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 176 bin dolar oldu ve çalışmaların bir bölümü hibe ve bağışlarla finanse edildi. Adaların su seviyesindeki değişimlere uyum sağlayabilmesi için paslanmaz çelik kablolar kullanıldı; böylece yapılar su yükseldiğinde veya akış yönü değiştiğinde tamamen sabit kalmak yerine hareket edebiliyor.

Dubuque Belediyesi sistemi düzenli olarak kontrol ediyor. Yapıların yüzdürme kapasitesi, bitkilerin durumu ve bağlantı noktaları takip edilirken, gerekli olduğunda bazı bitkiler ve koruyucu bölümler yenileniyor. Başlangıçta atık plastikleri değerlendirmek amacıyla kurulan sistem, bugün derenin içinde bitkiler, balıklar ve kuşlar için kullanılan kalıcı bir yaşam alanına dönüşmüş durumda.