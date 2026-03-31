Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 67 kişinin hayatını kaybettiği Yunus Kaya Apartmanı davasında kritik kararını verdi. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği cezaları yerinde bularak hem sanıkların hem de müştekilerin yaptığı başvuruları esastan reddetti.

67 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sırasında, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan 7 katlı Yunus Kaya Apartmanı ilk sarsıntıda yıkıldı. Enkaz altında kalan 67 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı. Mahkeme dosyasına göre bina; bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşuyordu. Zemin katta iş yerleri, üst katlarda ise konutlar bulunuyordu.

“ASLİ KUSURLU” MÜTEAHHİDE 13 YIL 9 AY HAPİS

İlk derece mahkemesi, apartmanın müteahhidi olan Yunus Kaya’yı “asli kusurlu” bularak 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca 1 yıl süreyle müteahhitlik yapması da yasaklandı. Mimari proje müellifi Veysi Tekin ise “tali kusurlu” sayılarak 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı ve meslekten geçici men cezasına hükmedildi. Sanık Murat Kaya hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İSTİNAF: “HUKUKA AYKIRILIK YOK”

İstinaf mahkemesi, dosyada yapılan incelemede, yargılamanın usule uygun yürütüldüğünü, delillerin eksiksiz değerlendirildiğini, verilen cezaların kanuna uygun olduğunu belirterek tüm itirazları reddetti. Ayrıca tutuklu sanık Yunus Kaya’nın tahliye talebi de kabul edilmedi.

DENETİM VE PROJE EKSİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında binaya ait statik proje ve zemin etüt raporuna ulaşılamadığı, yapı denetim şirketinin fiilen denetim yapmadığı, şantiye şefi olarak görünen kişinin imzasının sahte olduğunun belirlendiği tespitleri yer aldı.

KARARDA KARŞI OY: “BERAAT ETMELİYDİ”

Mahkeme başkanı, mimar Veysi Tekin hakkında verilen cezaya karşı çıktı. Karşı oy yazısında sanığın projede imzasına dair kesin delil bulunmadığı, bakanlık kayıtlarının tek başına yeterli sayılamayacağı gerekçeleriyle beraat kararı verilmesi gerektiği savunuldu.

“ADALET BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR”

CHP’li Uğur Kalkan, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yunus Kaya Apartmanı’nda kuzenimin de içinde bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetmişti. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu cezaların azlığına yönelik;Cumhuriyet Savcısının ve yakınlarını kaybedenlerin itirazları reddedildi. Cumhuriyet Savcısının da itirazının olması,O’nun da verilen cezaları az bulması biraz bizleri umutlandırmıştı ama bu umutlarımız maalesef boşa düştü. Sürecin bundan sonra Yargıtay aşamasını bekleyeceğiz. Adaletin yerini bulmasını ve bu kadar vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olanların hakettikleri cezaları almasını istiyoruz”