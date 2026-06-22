Projeyi yürüten Webuild, son yerleştirilen blokla birlikte inşaatın planlanan takvime uygun ilerlediğini açıkladı. Açık denizde özel ekipmanlar ve yaklaşık 60 gemiden oluşan filo görev yaparken, yeni yapı tamamlandığında limanın çok daha büyük gemilere hizmet verebilmesi hedefleniyor.

67 METRELİK DEV BLOKLAR KULLANILIYOR

PerGenova Breakwater Konsorsiyumu tarafından yürütülen projede kullanılan bazı beton bloklar 67 metre uzunluğa, 33 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe ulaşıyor. Yüzer üretim tesislerinde hazırlanan bu dev yapılar, deniz tabanına hassas şekilde yerleştirilerek yeni dalgakıranın ana gövdesini oluşturuyor. İnşaat, liman faaliyetleri kesintiye uğratılmadan devam ediyor.

MALİYETİ 1,3 MİLYAR AVROYU AŞIYOR

Toplam maliyetinin 1,3 milyar avronun üzerine çıkması beklenen proje, İtalya'nın ekonomik toparlanma fonları ve Avrupa Birliği kaynaklarıyla destekleniyor. İki aşamalı plan kapsamında ilk bölümde yeni dalgakıranın ana hattı inşa edilirken, ikinci bölümde yapının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

AMAÇ DEV GEMİLERE YOL AÇMAK

Mevcut dalgakıranın kıyıya yakın olması nedeniyle büyük gemilerin limana girişinde yaşanan manevra sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan proje, tamamlandığında 400 metreyi aşan konteyner gemileri ile dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerine hizmet verebilecek. Yetkililer, yeni yapının Cenova Limanı'nı Akdeniz'in en önemli yük aktarma merkezlerinden biri haline getirmesini hedefliyor.

ÇALIŞMALAR 2027'YE KADAR SÜRECEK

2024 yılında başlayan inşaatta şimdiye kadar 24 dev beton blok deniz tabanına yerleştirildi. İlk etabın 2027 yılında tamamlanması planlanırken, ikinci etapla birlikte yeni dalgakıranın uzunluğunun 6,2 kilometreye ulaşması bekleniyor. Tamamlandığında yapı, Avrupa'nın en derin ve en karmaşık deniz mühendisliği projelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.