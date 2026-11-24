Başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kentini birbirine bağlayacak demiryolu projesi için Vietnam, Fransa ve Güney Kore'den sekiz şirketin oluşturduğu konsorsiyum seçildi. Fransız mühendislik şirketi SYSTRA'nın liderliğindeki konsorsiyum, yaklaşık 400 milyon dolarlık ihale kapsamında hattın güzergahını, teknik altyapısını ve inşaat planlarını hazırlayacak.

15 KENT VE EYALETTEN GEÇECEK

Toplam uzunluğu bin 541 kilometre olacak demiryolu hattı, ülkenin 15 idari bölgesinden geçecek. Çift hatlı olarak inşa edilmesi planlanan demiryolunda trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek.

Proje kapsamında 23 yolcu istasyonu ve beş yük istasyonu kurulması öngörülüyor. Önümüzdeki 12 ay içerisinde yürütülecek çalışmalarla istasyonların, köprülerin ve tünellerin konumları belirlenecek.

Demiryolunun geçeceği bölgelerde arazi koşulları incelenirken yerleşim alanlarının ve mevcut ulaşım ağlarının projeden mümkün olduğunca az etkilenmesi hedefleniyor.

2035 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Hanoi'deki Ngoc Hoi ve Ho Chi Minh kentindeki Thu Thiem istasyonlarının inşaatına 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılının başlarında başlanması planlanıyor. Demiryolunun geçeceği güzergâhlarda kamulaştırma çalışmaları da yürütülecek.

Yabancı mühendislik şirketleriyle birlikte çalışacak Vietnamlı mühendislerin yüksek hızlı demiryolu teknolojileri konusunda deneyim kazanması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Toplam yatırım maliyeti 67 milyar 340 milyon dolar olarak hesaplanan dev demiryolu projesinde ana inşaat çalışmalarının 2028 yılı sonlarında başlaması, hattın ise büyük ölçüde 2035 yılında tamamlanması hedefleniyor.