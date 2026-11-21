ABD'nin New York kentinde, emlak piyasasında eşi benzeri görülmemiş bir satış gerçekleşti.

2015 yılında Manhattan'daki lüks rezidans binası Sherry-Netherland'ın 18. katını 67,5 milyon dolara satın alan ve ajanlık suçlamalarıyla gündeme gelen Çinli iş insanı Guo Wengui'nin dairesi, iflas masası tarafından sadece 8 milyon dolara satıldı.

Milyarder yatırımcı Nelson Peltz'in 33 yaşındaki oğlu Diesel Peltz'in satın aldığı mülk, ilk alım fiyatının neredeyse onda birine el değiştirerek New York emlak tarihinin en büyük zararıyla sonuçlanan satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bir dönem 86 milyon dolara alıcı bekleyen 15 odalı görkemli dairenin satış süreci, eski sahibi Guo Wengui'nin 2022 yılında bildirdiği yaklaşık 374 milyon dolarlık borcun ödenmesi amacıyla başlatılmıştı.

Çin'de kurduğu emlak imparatorluğunun ardından yolsuzluk ve istihbarat bağlantıları nedeniyle 2014'te ABD'ye kaçan Guo, bu lüks malikaneden Çin yönetimine yönelik çarpıcı iddialar içeren canlı yayınlar yapmıştı. 2023 yılında FBI ajanlarının kendisini tutuklamak için eve düzenlediği baskın sırasında içeride gizemli bir yangın çıkmış, yetkililer yangının uzaktan kumandayla çıkarıldığını ve dairenin konukları gizlice kaydetmek üzere özel kablolarla donatıldığını öne sürmüştü. Yangın sonrası yenilenen bir odanın tamamen beyaz ve boş bırakıldığı dairenin satış ilanlarına da yansımıştı.