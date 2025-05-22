Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı daimi işçi alımı kapsamında Ordu’da sadece “Temizlik Görevlisi” kadrosu için 67 personel istihdam edeceğini duyurdu.

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alındı.

Adaylarda en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve 5 Mayıs 1985 tarihinden sonra doğmuş olması şartı arandı. İlan ise, İŞKUR platformunda yayımlandı.

27 BİN KİŞİ BAŞVURDU, 10 BİNİ ÜNİVERSİTELİ

İlana 27 bin 663 kişi başvurdu. Sadece 10 bin kişinin üniversite mezunu olduğu öğrenildi.

KURA 27 MAYIS'TA ANKARA'DA

Noter kurası, 27 Mayıs 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kura ile ilgili detaylar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyuruları üzerinden ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Bakanlık, bu alımın inşaatı devam eden Ordu Şehir Hastanesi ile bağlantılı olmadığını açıkladı.

'ÇALIŞMAK İSTEYEN BULAMIYORUZ DİYENLERE DUYURULUR'

İlanla ilgili yorum yapan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Bu ülkede ‘İş var, çalışmak isteyen bulamıyoruz’ diyenlere duyurulur: Gerçekler Ankara’da değil, Ordu’da hayalleri temizlik kadrosuna sığdırılan bir nesilde gömülü!” ifadelerini kullandı.