Dünya müzik tarihinin en ikonik isimlerinden Madonna, Coachella Müzik Festivali’nde gerçekleştirdiği sürpriz sahne performansıyla geceye damgasını vurdu.

Genç şarkıcı Sabrina Carpenter’ın ana sahne performansına beklenmedik bir şekilde dahil olan 67 yaşındaki pop ikonu, festival alanındaki binlerce izleyiciyi coşturdu.

Siyah ve iddialı mor detaylarla bezeli sahne kostümüyle nefesleri kesen sanatçı, performansıyla izleyenleri mest etti.

FESTİVAL TARİHİNE GEÇTİ

Cuma günü gerçekleşen performans sırasında Madonna’nın aniden sahneye çıkışı, festival tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti. İkili, Madonna’nın efsaneleşmiş hit parçaları "Vogue" ve "Like A Prayer"ı dev bir vokal grubu eşliğinde seslendirdi.

2006 yılındaki tarihi şovundan tam 20 yıl sonra yeniden aynı sahnede olmanın mutluluğunu yaşayan Madonna, bu geri dönüşü "bir döngünün tamamlanması" olarak nitelendirdi.

EFSANEVİ ALBÜMÜNÜN İKİNCİSİNİ YAYINLIYOR

Madonna’nın Coachella’daki bu görkemli şovu, aynı zamanda 3 Temmuz'da çıkacak olan yeni projesi "Confessions II" albümünün de müjdecisi oldu. Madonna, 2006 yılında çıkardığı ve piyasada devleşen "Confessions on a dance floor" albümünün devamı olan yeni projesinin ilk teklisi "I Feel So Free" adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.