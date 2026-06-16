Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ömürlerinin 67 yılını birlikte geçiren 96 yaşındaki Abdullah İspir ile 86 yaşındaki Döne İspir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi olan İspir çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

FARKLI HASTANELERDE YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Andırın ilçesi Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan Döne İspir, geçen çarşamba günü rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alındı. Doktorlar, İspir'in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu tespit etti. Bu süreçte eşi Abdullah İspir de pazar günü rahatsızlanarak çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah İspir, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

ALTI SAAT ARAYLA VEFAT EDİP YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi altında olan çiftten acı haberler dün geldi. Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, eşi Abdullah İspir ise aynı gün saat 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 6 saat arayla hayatını kaybeden Abdullah ve Döne İspir'in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi.