Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte küçük bankalardaki finansal sorunlar daha görünür hale geldi. Pekin yönetimi, çok sayıda küçük kuruluş yerine sermayesi daha güçlü ve daha sıkı denetlenebilen büyük bankalar oluşturmak amacıyla yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

1 YILDA 670 BANKA SİSTEMDEN ÇIKTI

Fitch Ratings verilerine göre 2025 yılında Çin’de 670 banka birleşme ve tasfiye süreçleri sonucunda sistemden çıktı. Bu rakam, ülkedeki bankaların yaklaşık dörtte birine karşılık geldi. Yeniden yapılanmanın merkezinde küçük ve kırsal ticari bankalar bulunuyor. Pekin’in uyguladığı model kapsamında bu kuruluşların daha büyük ve sermaye yapısı güçlü bankalar altında toplanması hedefleniyor.

KÜÇÜK BANKALARDA SORUN NEDEN BÜYÜDÜ?

Fitch’e göre küçük ve kırsal bankalar, Çin finans sisteminin kırılganlığı yüksek bölümleri arasında bulunuyor. Özellikle daha az gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren kuruluşlarda düşük varlık kalitesi, sermaye yetersizliği ve yönetim sorunları öne çıkıyor.

Kırsal bankaların aktif kârlılığı yılın ilk yarısında yüzde 0,45’e kadar gerilerken, takipteki kredilerin oranı yüzde 2,8’e yükseldi. Çin bankacılık sektörünün genelinde ise takipteki kredi oranı yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

GAYRİMENKUL KREDİLERİ BİLANÇOLARI ETKİLİYOR

Küçük bankaların kredi portföylerinde küçük işletmelerin yanı sıra gayrimenkul geliştiricilerine ve yerel yönetim finansman araçlarına sağlanan krediler de bulunuyor. Bu krediler, kuruluşların bilançolarındaki kırılganlığı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Fitch, bankaların birleştirilmesinin denetimin güçlendirilmesine ve finans sistemindeki şeffaflığın artırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak küçük bankalardaki yapısal sorunların kısa sürede tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

SORUN TÜM BANKACILIK SİSTEMİNE YAYILABİLİR Mİ?

Küçük bankalardaki sorunların Çin’in bütün finans sistemine yayılma ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Bu kuruluşların ağırlıklı olarak yerel ölçekte faaliyet göstermesi ve diğer bankalarla bağlantılarının sınırlı olması, olası bulaşma riskini azaltıyor. Pekin yönetiminin yeniden yapılanma politikasıyla küçük kuruluşların daha büyük bankaların çatısı altında birleştirilmesi ve finansal denetimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLADI

Bankacılık sektöründeki dönüşüm, Çin ekonomisinin büyüme hızının gerilediği bir dönemde hız kazandı. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyürken, bu oran 2022’den bu yana kaydedilen en düşük büyüme performansı oldu.

Sanayi kârlarındaki yıllık artış da ağustos ayında yüzde 4,2’ye gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi. Yüzlerce küçük bankanın daha büyük kuruluşlar altında toplanmasıyla finans sistemindeki kırılganlıkların azaltılması hedefleniyor.