Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; Türkiye’de dijital reklam yatırımlarının 2024’te 158 milyar TL’yi aşmasıyla birlikte, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı her zamankinden daha kritik hale geldi. Yapay zekanın iş yapış biçimlerini hızla dönüştürdüğü dönemde, genç yeteneklerin sektöre gerçek proje deneyimiyle hazırlanması da bir o kadar önem kazanıyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere IAB ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, 12. dönemini tamamladı. Program kapsamında 13 şehir ve 28 üniversiteden 50 genç yetenek, 36 eğitmen ve geçmiş dönem mezunlarından oluşan 10 mentor rehberliğinde iki hafta boyunca dijital pazarlama ve reklamcılığın güncel dinamiklerini deneyimledi.

Mezundan Mentora: Kendi Kendini Besleyen Bir Ekosistem

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 36 uzman eğitmen, kamp süresince katılımcılara dijital reklamcılıktan veri analizine, içerik stratejilerinden teknoloji trendlerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler sundu.

UniChallenge+’ın yer alan 10 mentorun tamamı, geçmiş dönem UniChallenge+ mezunlarından oluştu. Böylece program, kendi mezunlarını sektöre kazandırmakla kalmayıp, onları bir sonraki kuşağın rehberi hâline getirerek kendi kendini besleyen bir ekosistem yaratmaya devam etti.

Teoriden Pratiğe: Gerçek Proje Deneyimi ve Jüri Sunumları

Yoğun eğitim sürecinin ardından öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri Akbank ekibi tarafından verilen Şehrin İyi Hali briefi üzerinden proje ile pratiğe dönüştürdü. Kampın sonunda jüri karşısına çıkan takımlar arasından dereceye giren ilk üç proje belirlenerek ödüllendirildi ve bu ekipler IAB üyesi firmalarda staj yapma hakkı kazandı.

“Geleceğin Dijital Liderlerine Yol Arkadaşlığı Etmekten Gurur Duyuyoruz”

Projeye ve dönemin tamamlanmasına ilişkin görüşlerini paylaşan IAB CEO’su Neslihan Olcay, “UniChallenge+ ile 12 yıldır sektörün en kritik ihtiyacına yanıt veriyoruz: donanımlı, yenilikçi ve güncel becerilerle donatılmış genç yetenekler. Mezunlarımızın kısa sürede staj ve istihdam olanağı bulması, programın yarattığı somut etkinin en güçlü göstergesi. Fırsat eşitliği vizyonumuzla Anadolu’nun dört bir yanındaki yetenekleri sektörün liderleriyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize, mentorlarımıza ve sponsorlarımıza gönülden teşekkür ederim.” dedi.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp ise şunları söyledi: “Akbank olarak geleceğin liderleri, tasarımcıları ve inovasyon öncülerini her yönden desteklemeye ve onların kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında bugüne kadar yüz binlerce gencimizin kariyer yolculuklarına eşlik ettik. Bu yıl 12’ncisini geride bıraktığımız UniChallenge+ etkinliği ile sınırları zorlayan, ezber bozan ve gelişen teknoloji ile yeteneklerini harmanlayan gençlerimizle bir kez daha bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Değişimin öncüsü olan tüm takımları yürekten tebrik ediyor, her bir gencimizin bu süreçte kazandığı deneyimlerle geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz.”

12 Yılda 670’i Aşkın Genç Sektöre Kazandırıldı

UniChallenge+, 12 yıllık yolculuğu boyunca 380’den fazlası İstanbul dışından olmak üzere toplamda 670’i aşkın genç yeteneği dijital reklamcılık ve pazarlama iletişimi sektörüne kazandırdı. Katılımcıların %57’sinin kampın hemen sonrasında staj ve iş aracılığıyla sektöre ilk adımlarını atması, programın başarısını ortaya koyuyor.

Güçlü Sponsor Desteği ile Sektörel Dayanışma

Program bu yıl da dijital reklam ekosisteminin önde gelen firmalarının desteğiyle gerçekleştirildi. Akbank’ın ana sponsorluğunda 9. kez hayata geçirilen Akbank UniChallenge+ 12. Dönemi, dijital ekosistemin önde gelen markalarının geniş desteğiyle tamamlandı. Programa Superfresh, Publicis Groupe Türkiye ve Sinoz Destek Sponsoru, Hopi Ödül Sponsoru, Sanipak Temiz ve Sağlıklı Yaşam Sponsoru, FCB Artgroup Reklam Kampanyası Destekçisi, MAD İçerik Partneri; Arby’s, Burger King, Coca-Cola, Ice Break, Jacobs, Kazan Kazan, Popeyes, Tedarik Sponsoru ve AnalyticaHouse Kapanış Etkinliği Mekan Destekçisi olarak destek verdi.