Ağır vasıta sektöründe elektrifikasyon dönüşümü, Çinli üretici Windrose’un hamlesiyle yeni bir boyut kazandı. Geleneksel dizel kamyonların egemenliğine meydan okumak üzere geliştirilen yüksek performanslı elektrikli kamyon Global E700, ilk teslimatlarının gerçekleştirilmesiyle lojistik rotalarındaki aktif operasyonlarına resmen başladı.

Başta Tesla Semi olmak üzere Batılı dev rakiplerine doğrudan rakip olarak konumlanan model, sunduğu teknik kapasiteyle taşımacılık sektöründe dengeleri değiştirmeye aday gösteriliyor.

1.400 BEYGİR GÜCÜYLE DİZEL RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Teknik verileriyle çıtayı zirveye taşıyan Global E700, 705 kWh kapasiteli devasa bataryası sayesinde tam yüklü ağırlıktayken tek şarjla 670 kilometre menzil kat edebiliyor. Performans noktasında da iddialı olan araç, ürettiği 1.400 beygir gücüyle geleneksel dizel rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Elektrikli ağır vasıtaların en büyük handikapı olarak görülen şarj süresi sorununu ise Windrose, inovatif bir çözümle aşıyor. Aynı anda iki adet CCS konektörü kullanabilen veya 870 kW gücündeki Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile uyumlu çalışan araç, batarya doluluğunu sadece 38 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine çıkarabiliyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Ekonomik açıdan da nakliye firmalarının radarına giren Windrose Global E700, ABD pazarında yaklaşık 300 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle sunuluyor. Bazı ülkelerde uygulanan ve 120 bin dolara kadar ulaşan devlet teşvikleri, yatırım maliyetini rekabetçi bir seviyeye çekerken, şirketin yılın üçüncü çeyreğinden itibaren teslimatlarını hızlandırması bekleniyor.

Uzun vadeli vizyonunu da paylaşan Windrose, 2028 yılına kadar 815 kilometre menzilli yeni nesil modelleri, 2030 yılına kadar ise 1.000 kilometreyi aşan menzil ve tam otonom sürüş yeteneklerine sahip araçları yollarla buluşturmayı hedefliyor.