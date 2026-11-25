Brezilya’nın lokomotif sektörlerinden madencilik ve çelik endüstrisi, sadece 68 gün içinde 9 büyük şirketi vuran ağır bir krizle sarsıldı. 2 Eylül ile 9 Kasım 2026 tarihleri arasında başta ülkenin sanayi kalbi Minas Gerais eyaleti olmak üzere çeşitli bölgelerdeki dev tesislerde peş peşe üretim durdurma, fırın kapatma ve küçülme kararları alındı.

Küresel piyasalarda düşen demir cevheri fiyatları, hızla artan uluslararası deniz taşımacılığı maliyetleri ve ucuz ithal çelikle rekabet edememe gibi nedenlerle patlak veren krizde, sadece Gerdau ve Cisam fabrikalarında yaklaşık 350 işçi doğrudan kapı önüne konuldu.

800 KİŞİ ZORUNLU İŞE ÇIKARILDI

Krizin çalışanlara ve üretime faturası işten çıkarmalarla da sınırlı kalmadı; Itaminas ve Cedro gibi maden devlerinde yaklaşık 800 çalışan zorunlu toplu izne çıkarılırken, Mato Grosso do Sul eyaletinde faaliyet gösteren Vetorial Siderurgia ise odun, kömür gibi temel hammadde sıkıntısı ve yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar üretimi süresiz olarak askıya aldı.

Usiminas Madencilik'in operasyonlarını geçici olarak durdurduğu, CSN Mineração'nun ise yıllık üretim hedeflerini milyonlarca ton aşağı çektiği bu süreçte yüzlerce çalışanın daha işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

ŞEHİR EKONOMİLERİ DE ETKİLENMEYE BAŞLADI

Fabrika kapılarının kapanması sadece sanayi işçilerini değil, tesislerin bulunduğu şehirlerin ekonomisini de doğrudan vurmaya başladı. Divinópolis gibi sanayi kentlerindeki yerel yönetimler, dev fabrikalardaki duruşların taşeron işçilerden nakliyecilere ve yerel tedarikçilere kadar binlerce kişinin geçimini tehlikeye attığına dikkat çekiyor.

Belediyeler, bölgedeki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ini tek başına sırtlayan bu tesislerdeki daralmanın uzun sürmesi halinde kamu hizmetlerinin ve şehir ekonomilerinin büyük bir çıkmaza gireceğinden endişe ediyor.