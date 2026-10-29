İspanya'da 2 trenin çarpışması sonucu 68 kişinin öldüğü kazada, faciaya sebep olan ölümcül hatayı gözler önüne seren telsiz görüşmeleri ortaya çıktı.
Özel kuruma bağlı olan Iryo treni ve hükümete bağlı olan AVE treni, "sinyal hatası" nedeniyle arkadan çarpışmıştı. Kazanın ayrıntıları İspanyol basını El Pais'in haberinde belli oldu.
Trenlerin hareketinden sorumlu olan Atocha kontrol merkezi ile duran Iryo treninin makinisti arasındaki telsiz görüşmesi ve arkadan gelen AVE treninin makinistiyle yapılan bir görüşme, kazada yapılan hataları açıkça gözler önüne serdi.
Kontrolör, Iryo'nun treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine protokolle belirtilen "görüş mesafesinde" ve saatte 40 kilometre hız sınırlamasıyla değil, doğrudan "normal seyrüsefere" devam etmesi talimatını verdi. Bu talimat, yolda engel oluşturan bir tren bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden verildi.
Görüşme, şu şekilde gelişti:
-CRC Atocha’dan tren makinistine: 2080
-“Evet
-Saat 08.36’da.
-“Evet
-“Ve burada şöyle yazıyor: Tren makinisti 2080. LZB’yi kesip yeniden bağlayın. Harekete devam edin. Ardından BSL altında normal vitesle harekete devam edin
-“Normal vitesle mi?”
-"Evet.
Iryo'nun makinisti de aynı şekilde "normal seyrüsefere" devam etme emri alıyor; ancak yedi dakika sonra hala hareket edemediğini bildirmesine rağmen, facia anından beş dakika öncesine kadar arkadan gelen AVE trenine fren yapması yönünde kimse uyarıda bulunmuyor.
Atocha kontrol merkezi ile AVE arasında geçen beş dakikalık kritik ses kaydı, kontrolörün tereddütleriyle başlıyor ancak kazayı soruşturan yetkililerin protokole aykırı olduğunu belirttiği net bir talimatla sona eriyor.
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Önünde bulunan trenin çarpışmayı önleyecek yeterli mesafeye (30 kilometreden fazla) uzaklaştığı doğrulanmadan normal seyrüsefere devam edilmesi emrediliyor.
Görüşmenin sonunda iki taraf, talimatların aynı şekilde anlaşıldığını tutanak altına alındı. Yetkililere göre ilk büyük hata, Iryo'nun uzaklaştığı kontrol edilmeden ve güvenlik protokolü olan "görüş mesafesinde" sürüş kuralı uygulanmadan AVE'ye saat 08.36'da normal hızla devam etme emrinin verilmesi oluyor.
Diğer iki ses kaydı ise Iryo makinisti talimat almasına rağmen hareket edemediğini bildirmesine rağmen sürecin devam ettiğini gösteriyor.
Saat 08.41'deki ilk görüşmede kontrolör, Iryo trenine de protokollere aykırı şekilde normal seyrüsefer emrini AVE ile görüşmesinden dört dakika sonra yineliyor.
Saat 08.48'deki ikinci görüşmede ise Iryo, LZB sistemi nedeniyle hareket edemediğini bildiriyor ancak kontrolör acil bir karar almıyor ve AVE'ye durması için uyarıda bulunmuyor. Bu görüşme, şu şekilde oluyor:
Makinist: "Trenin LZB sistemini yeniden başlatmasına izin vermiyorum. İşte bu yüzden hâlâ giriş sinyalinde durmuş durumdayım."
Kontrol: "Tamam. Uygun mu? Pekala, bir şey yok, elimden geldiğince çabuk halledeceğim. Ve eğer bir sorunla karşılaşırsan, hemen bizi ara."
Makinist: "Tamam, harika. Şimdi size haber vereceğim."
Kontrol: “Gerçekten mi, şoför. Gerçekten mi? 6071 numaralı tren ekiple sorun yaşıyor. Durana kadar ilerliyor. BSL’de devam edecek bir Meta40’ım vardı. Değişiklik yapmadık. Bir saniye."
Bu görüşmeden beş dakika sonra, Avrupa'nın yüksek hızlı demiryollarındaki en büyük trajedilerden biri yaşanarak AVE ile Iryo treni çarpışıyor.
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