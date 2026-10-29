Trenlerin hareketinden sorumlu olan Atocha kontrol merkezi ile duran Iryo treninin makinisti arasındaki telsiz görüşmesi ve arkadan gelen AVE treninin makinistiyle yapılan bir görüşme, kazada yapılan hataları açıkça gözler önüne serdi.

Kontrolör, Iryo'nun treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine protokolle belirtilen "görüş mesafesinde" ve saatte 40 kilometre hız sınırlamasıyla değil, doğrudan "normal seyrüsefere" devam etmesi talimatını verdi. Bu talimat, yolda engel oluşturan bir tren bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden verildi.