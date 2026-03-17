UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid'de dev kritik mücadelenin antrenmanları başladı.

La Liga’da Real Madrid’in Elche’yi 4-1 yendiği maçta 68 metreden attığı golle gündem olan Arda Güler, bu kez de teknik heyetle yaşadığı diyalogla dikkatleri üzerine çekti. İngiltere’de Etihad’da oynanacak mücadele öncesinde Arda Güler ile Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa arasındaki diyalog gündem oldu.

SAATİNİ GÖSTERDİ

Arda Güler, City maçı öncesindeki takım antrenmanına geç kaldı. Bu durum teknik heyetin gözünden kaçmazken, teknik direktör Alvaro Arbeloa genç futbolcuya esprili bir şekilde saatini göstererek uyarıda bulundu. Arbeloa, milli yıldıza saatini gösterdikten sonra ikili ve futbolcular arasında gülüşmeler yaşandı. Genç teknik adamın, Arda'ya tatlı sert uyarısı, İspanya'da sosyal medyanın ana konusu oldu.