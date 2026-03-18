68 yıllık ikonik moda markası Lycra, 1,2 milyar dolarlık borç yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, finansal sıkıntılar nedeniyle 17 Mart’ta ABD’de iflas koruması için resmi başvurusunu yaptı.

Lycra, 2024 yılından bu yana mali sorunlarla mücadele ediyordu. Şirketin yaklaşık 700 milyon dolar değerinde dolar cinsinden tahvili ve gelecek yıl vadesi dolacak 150 milyon dolarlık kredi borcu bulunuyor. Bloomberg Law’a konuşan kaynaklara göre firma, bu süreçte bankalardan mali danışmanlık hizmeti alıyor.

Şirket, önceden hazırlanmış bir iflas başvurusu ile finansal yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Plan kapsamında 1,2 milyar dolar uzun vadeli borç silinecek ve operasyonları desteklemek için 75 milyon dolardan fazla ek fon sağlanacak.

Lycra CEO’su Gary Smith, başvuruya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu adımla borçlarımızı önemli ölçüde azaltacak ve finansal temellerimizi güçlendireceğiz. Müşterilerimize hizmet vermeye, iş ortaklarımızı desteklemeye ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvuru sürecinin mevcut operasyonları, tedarikçileri veya 2 bin çalışanı etkilemesi beklenmiyor.

2019 YILINDA SATILMIŞTI

Lycra, 2019 yılında Çinli marka Shandong Ruyi tarafından 2,6 milyar dolara satın alınmıştı. Şirket daha önce 2022’de Ruyi’nin kredi temerrüdü sonrası yeniden yapılandırılmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, prepackaged plan şirketin ana finansal alacaklılarıyla yapılan uzun görüşmeler sonucunda elde edilen ortak anlaşmayı yansıtıyor. Tarafların neredeyse tamamının desteğiyle, şirketin iflas sürecinden 45 gün içinde çıkması bekleniyor.