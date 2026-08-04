İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 687 KİŞİ HİLELİ YOLLA VATANDAŞLIK ALMIŞ Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı.

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