CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının yankıları sürerken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sosyal medya paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Atik’in, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının Silivri Cezaevi’ne giriş ve çıkış saatlerine yer vermesi, hukuk çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

Paylaşımın ardından Türkiye’nin farklı illerinden toplam 69 baro ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliğine dikkat çekildi.

Barolar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Avukat-Müvekkil Gizliliği İhlal Edilemez” vurgusu öne çıkarken, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasına ilişkin gerekli hukuki süreçlerin takipçisi olunacağı ifade edildi.

"SORUMLULUK KAMU MAKAMLARINA AİT"

Açıklama şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, avukatların ceza infaz kurumlarındaki görüşme ve ziyaret kayıtlarının kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Bu veriler yalnızca kişisel veri niteliği taşımamakta; aynı zamanda Anayasa’nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesiyle güvence altına alınan savunma hakkının ve avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliğini ihlal etmektedir.

Söz konusu ziyaret kayıtları, Adalet Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altındaki sistemlerde muhafaza edilmektedir. Avukatların bu kayıtlara görevlilerin izni olmadan ulaşması, not alması veya fotoğrafını çekmesi imkansızdır. Bu nedenle ortaya çıkan veri ihlalinde sorumluluk, öncelikle kayıtların güvenliğini sağlamakla yükümlü kamu makamlarına aittir.

Buna rağmen, bilgilerin avukatlar tarafından paylaşıldığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışılması meslektaşlarımızı hedef haline getirmekte ve avukatlık mesleği itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Devletin yükümlülüğü, bu bilgilerin basına servis edilmesine zemin hazırlamak değil; güvenliğini sağlamak ve ihlal iddialarını etkili biçimde soruşturmaktır.

Barolar olarak; avukatlara yönelik hedef gösterici yayınlar yapanlar ile kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar hakkında yürütülecek yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."