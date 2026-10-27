Alarmların ve belirli çalışma saatlerinin belirlediği günlük düzenin aksine, Norveç'in kuzeyinde yer alan küçük bir yerleşim yeri zaman kavramını resmi olarak yürürlükten kaldırma talebiyle gündeme geldi. Kutup Dairesi sınırları içerisindeki Sommaroy adlı balıkçı adası, dünyanın ilk 'zamansız bölgesi' ilan edilmek üzere bir girişim başlattı.

BİR NORVEÇ ADASI ZAMANI NASIL ORTADAN KALDIRMAK VE SAATLERİ YASAKLAMAK İSTEDİ?

2019 yılında, Tromso'nun 56 kilometre batısında yer alan yaklaşık 350 nüfuslu Sommaroy balıkçı köyü, zaman kavramını kaldırma önerisiyle uluslararası basında yer aldı. Güneşin 69 gün boyunca batmadığı yaz aylarında adanın 'zamansız' bölge ilan edilmesi hedeflendi. Ada sakinlerinin imzaladığı bir dilekçe Norveçli bir milletvekiline teslim edilirken, sembolik bir adımla adaya bağlanan köprü saatlerle donatıldı.

"ZAMANI İPTAL ETME" KARARININ ARKASINDAKİ NEDEN

Talebin gerekçesi, bölgenin coğrafi ve iklimsel koşullarıyla açıklandı. Sommarøy'da her yıl 18 Mayıs ile 26 Temmuz tarihleri arasında güneş batmıyor.

'Gece yarısı güneşi' olarak adlandırılan bu 69 günlük dönemde gece ve gündüz arasındaki görsel ayrım ortadan kalkıyor. Bu koşullar altında ada sakinlerinin günlük faaliyetlerini saat dilimlerine göre değil, doğal ışığa göre ayarladıkları; gece geç saatlerde bahçe işlerinin yapıldığı, çocukların serbestçe vakit geçirdiği ve balıkçıların saatten bağımsız olarak denize açıldığı aktarıldı. Kampanyanın öncüleri, kesintisiz gün ışığı nedeniyle 09.00-17.00 mesai saatlerinin işlevsiz kaldığını savundu.

GİRİŞİMİN BİR TURİZM STRATEJİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası basında geniş yer bulan kampanyanın, Norveç devletine bağlı turizm ajansı Innovation Norway tarafından planlanmış bir pazarlama çalışması olduğu anlaşıldı. Zamanın kaldırılması fikrinin otel rezervasyonları ve ticari işletmelerin işleyişi açısından uygulanabilir olmaması, yerel halk arasında da soru işaretlerine yol açtı.

Kampanyanın turizm ajansı koordinasyonunda yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine ajans yöneticisi kamuoyundan özür diledi. Köprüdeki saatler kaldırıldı ve resmi talep süreci sona erdirildi.

NORVEÇ YAZLARINDA GECE YARISI GÜNEŞİ VE BÖLGEDEKİ GÜNLÜK DÜZEN

Sommaroy'da yaz aylarında yaşanan kesintisiz gün ışığına karşılık, kış aylarında güneş hiç doğmamakta ve günler tamamen karanlıkta geçiyor. Yerel işletmeciler, yaz döneminde esnek çalışma düzeninin sürdüğünü ve müşteri bulunmadığı durumlarda dükkânların kapatılabildiğini belirtti.

Kampanya resmiyet kazanmasa da yarattığı küresel tanıtım etkisi sonucunda adaya gelen turist sayısında artış kaydedildi. Ziyaretçiler, gece yarısı güneşi altında zaman kısıtlamalarından bağımsız bir ortamı deneyimlediklerini ifade etti.