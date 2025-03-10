Seyahat tutkunları, dünyadaki inanılmaz adalar arasında seçim yaparken genellikle zorlanır ve birçok ada benzer özelliklere sahiptir. Özellikle berrak sular ve harika kumlu plajlar gibi. Norveç’in Sommaroy Adası ise kıyı şeridiyle tanınır ama bunun ötesinde oldukça özel bir fenomeni barındırır. Bu fenomen, dünya çapında ilgi görmektedir.

GÜNEŞ TAM 69 GÜN BOYUNCA BATMAZ

Sommaroy, 18 Mayıs ile 26 Temmuz arasında yaşanan benzersiz bir olaya sahne olurken, gece yarısı güneşi görünür ve güneş tam 69 gün boyunca batmaz. Ada, Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alırken, Dünya'nın ekseninin güneş etrafında dönerken sabit bir açıyla eğilmesi sonucu, yaz gündönümünde Kuzey Yarımküre güneşe doğru eğilir. Bu da 24 saat boyunca sürekli güneş ışığı almasına neden olur.

ZAMAN KAVRAMI ORTADAN KALKAR

Visit Norway'e göre, bu dönemde adanın sakinleri için zaman kavramı ortadan kalkar ve birçok turistik yer gece de açık kalır. Böylece insanlar gece yarısı golf oynayabilir, bisiklete binebilir, nehirde kürek çekebilir, deniz kayağı yapabilir ya da balık tutabilir. Sommaroy'da uyumak için zaman yok deniyor. Böylelikle gece yarısı güneşi dönemi, adalıların daha önce hiç yaşamadıkları bir hayat deneyimi sunar.