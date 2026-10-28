İl emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlerin dağıtıldığı, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 doldurulmuş makaron, 2 milyon 943 bin 323 boş makaron ve 27 bin 874 puro ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 982 kilogram tütün, 358 bin 42 ilaç, 384 cep telefonu, 9 bin 447 elektronik ürün ve 863 tarihi eser veya sikkeye el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Tutuklanan 18 şüpheli cezaevine gönderilirken, 29 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.