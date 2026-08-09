Yüksek Askeri Şura toplantısında 69 isim General ve Amiral rütbesine yükselirken sadece 23’ünün kurmay olması dikkat çekti. 46 Albay sınıf subayı olarak terfi etti. Geçen sene de General ve Amiral olan 60 Albay’dan 16’sı kurmay subaydı. TSK’da daha önce kurmay olmayanların General ve Amiralliğe terfileri çok sınırlıyken son dönemde durum tersine döndü.

Bu yıl Kara Kuvvetlerinde Tuğgeneral olan 40 Albay’dan 14’ünün kurmay, 26’sının sınıf subayı olduğu belirlendi. Deniz Kuvvetlerinde ise Tuğamiral rütbesine terfi eden 4 isim kurmay, 7 isim ise sınıf subayı oldu. Hava Kuvvetlerinde de 18 Albay terfi etti ve bunlardan 5’i kurmay 13’ü sınıf subayı oldu.

Son dönemde Kara Kuvvetlerinde yüzde 69. 8, Deniz Kuvvetlerinde yüzde 50.4, Hava Kuvvetlerinde ise yüzde 74. 8 oranında sınıf subayları terfi ederek General ve Amiral oldu. Kurmay subaylar Kara’da yüzde 30.2, Deniz’de yüzde 49.6 ve Hava’da yüzde 25.2’de kaldı.

KURMAY OLMAK GEREKMİYOR

TBMM’de geçen yıl benimsenen 7553 sayılı yasa ile 10 Temmuz 2025 tarihinde tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf subaylar için kor rütbesine terfide artık kurmay olma şartı aranmıyor. Daha önce Korgeneral ve Koramiral rütbesine terfi için kurmaylık şartı vardı. Bu değişiklik ile kurmay olmayanlar da Orgeneral rütbesine kadar terfi edebilecek. Yaş haddi ise 72’ye kadar uzatılabilecek.