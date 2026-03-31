Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin her biri 1 TL nominal değerli 512 milyon payı ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihalenin muhammen bedeli 16.5 milyar TL, ihaleye katılım teminatı ise 825 milyon TL olarak belirlendi. 12 Mayıs'ta yapılacak ihaleye 11 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

69 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

1957 yılında kurulan İstikbal, oturma gruplarından yemek odasına, yatak odasından çocuk ve genç odalarına, yatak, bazadan bahçe mobilyalarına kadar çok sayıda ürünü Kayseri, Sakarya ve Diyarbakır’da bulunan 4 ayrı tesisinde üretiyor.