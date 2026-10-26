Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi Transnet Freight Rail tarafından gerçekleştirilen denemede, yüzlerce vagon tek bir tren halinde hareket ettirildi. Western Cape eyaletindeki Saldanha'dan yola çıkan tren, Northern Cape bölgesine kadar uzanan yaklaşık 861 kilometrelik güzergahı tamamladı.

696 VAGONU 13 LOKOMOTİF ÇEKTİ

Dev trenin hareket ettirilmesi için 13 lokomotif kullanıldı. Elektrikli ve dizel-elektrikli lokomotifler, vagonların arasına belirli aralıklarla yerleştirildi. Özel bir radyo kontrol sistemi sayesinde lokomotifler eş zamanlı çalıştırılarak trenin güvenli şekilde ilerlemesi sağlandı.

17 Ekim'de başlayan yolculuk, 18 Ekim'de tamamlandı. Toplam 696 boş demir cevheri vagonundan oluşan trenin ağırlığı yaklaşık 15 bin 830 tona ulaştı. Uzmanlar, yolculuk boyunca trenin hareketlerini, hızını ve frenleme performansını yakından takip etti.

Bu büyüklükteki bir trenin çalıştırılması, özellikle virajlarda ve eğimli arazilerde ciddi mühendislik hesaplamaları gerektiriyor. Lokomotiflerin farklı noktalara yerleştirilmesi, vagonlar arasındaki çekme ve sıkıştırma kuvvetlerinin dengelenmesini sağlıyor. Böylece trenin hareket sırasında oluşabilecek mekanik zorlanmalara karşı daha güvenli şekilde ilerlemesi mümkün hale geliyor.

Deneme öncesinde güzergahın uygunluğu değerlendirilirken lokomotiflerin koordinasyonu ve fren sistemlerinin tepkileri de test edildi. Yolculuktan elde edilen verilerin, gelecekte daha uzun ve yüksek kapasiteli yük trenlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor

25 YILLIK REKORU GERİDE BIRAKTI

Dünyanın en uzun yük treni rekoru, 2001 yılından bu yana Avustralya'ya aitti. BHP Iron Ore şirketinin 682 vagonla gerçekleştirdiği seferde trenin uzunluğu 7,35 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

Güney Afrika'daki yeni denemede ise vagon sayısı 696'ya, trenin uzunluğu da 7,6 kilometreye çıktı. Böylece önceki rekor yaklaşık 250 metre ve 14 vagon farkla geride bırakıldı.

Şirket yetkilileri, gerçekleştirilen denemenin yalnızca dünya rekoru kırma amacı taşımadığını, aynı zamanda demiryolu taşımacılığının kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Tek seferde daha fazla yük taşınabilmesi, uzun vadede işletme maliyetlerinin düşürülmesine ve demiryolu ağının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.

Güney Afrika, özellikle demir cevheri ve diğer madenlerin limanlara ulaştırılmasında demiryolu taşımacılığından yoğun şekilde yararlanıyor. Bu nedenle uzun yük trenleriyle gerçekleştirilen denemeler, ülkenin madencilik ve ihracat faaliyetleri açısından da önem taşıyor.