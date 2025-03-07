Kış tatillerinin sona ermesiyle birlikte havalar ısınmaya ve günler uzamaya başlıyor. Ay sonunda güneşin geri dönmesiyle seyahat planları yeniden rafa çıktı.

Hello Safe şirketi, 131 ülkeyi inceledi ve 2025 yılı için en ekonomik seyahat noktalarının bir listesini oluşturdu. (Uçak biletleri dahil edilmemiştir)

Bütçenizi sarsmadan tatil yapabileceğiniz en ideal destinasyon Laos. Güneydoğu Asya'nın gizli cevheri olarak bilinen "Bir Milyon Fil Ülkesi"ne yapacağınız bir seyahatte, konaklama, iç hatlarda ulaşım, yemek ve gezilecek yerler gibi masraflar dahil olmak üzere günlük ortalama bütçeniz 14,80 avro civarında olacak.

Asya'da bir başka uygun seçenek ise, kıtanın orta bölgesinde yer alan Kazakistan. Bu ülkede kişi başı günlük giderler ortalama 18,20 avro seviyesinde. Ardından Afrika’dan iki ülke sıralanıyor: Günlük bütçesi yaklaşık 20 avro olan Ruanda ve 21,20 avroya ulaşan Gana.

İlk beşte yer alan bir diğer ülke ise Moğolistan. Rusya'nın kuzeyinde, Çin'in güneyinde bulunan bu denize kıyısı olmayan ülke, doğasını keşfetmek isteyen ziyaretçilere günlük ortalama 22,90 avro bütçe gerektiriyor.

Ermenistan, 2025'te Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor. Kitle turizminin henüz etkisi altına girmeyen bu ülke, günlük 25 avrodan biraz daha az bir bütçeyle konaklama, yerel lezzetler ve turistik aktiviteler için yeterli imkan sunuyor. Eski Sovyet cumhuriyeti, dağlık Kafkasya bölgesinde yer alıyor ve Gürcistan (26,70 avro) ile Moldova'nın (34,20 avro) önünde bulunuyor. En ekonomik tatil destinasyonları sıralamasında Asya ve Afrika ülkeleri başı çekiyor. Ermenistan’ın yanı sıra Afrika'dan Burkina Faso, Mali ve Malavi öne çıkarken, Asya'dan Burma, Hindistan ve Nepal de düşük bütçeyle tatil yapmayı isteyenler için ideal yerler arasında yer alıyor. Ayrıca, Karayipler’deki Küba adası da uçak bileti dahilinde oldukça ekonomik bir tatil seçeneği sunmaya devam ediyor.