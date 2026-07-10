1935 yılında inşa edilen ve eski Lagena İlkokulu olarak bilinen beş katlı bina, şehir merkezinde yapılması planlanan yeni bir ticaret merkezi projesi nedeniyle modern yapılaşmanın baskısı altında kaldı. Ancak yetkililer, tarihi değeri yüksek olan bu yapıyı yıkmak yerine, onu teknolojinin yardımıyla başka bir noktaya taşıyarak koruma altına almaya karar verdi.

Bu sıradışı operasyon için mühendisler, binanın altına 198 adet mekanik destek yerleştirdi. Tekerlek ya da ray gibi geleneksel yöntemlerin aksine, insan adımını simüle eden bu "robotik bacaklar" sistemi, devasa binayı yerden yükselterek kontrollü bir şekilde hareket ettirdi.

T şeklindeki düzensiz yapısı nedeniyle taşınması oldukça zor olan bina, 18 gün süren bu titiz çalışma sonucunda 62 metre ilerletildi ve 21 derecelik bir açıyla döndürülerek yeni konumuna ulaştırıldı. Projenin teknik sorumlusunun binaya "koltuk değneği vermek" olarak tanımladığı bu çalışma, modern mimari ile tarihi koruma çalışmalarının birleştiği, dünyada benzerine az rastlanan bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti.