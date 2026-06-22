Çin’in Şanghay kentinde 1935 yılında inşa edilen 85 yıllık tarihi Lagena İlkokulu binası, geliştirilen yenilikçi bir yöntemle yeni yerine nakledildi. 7 bin 600 ton ağırlığındaki yapının taşınma süreci, geleneksel yöntemlerin dışına çıkılarak 198 hidrolik robotik bacak vasıtasıyla gerçekleştirildi.

Yeni bir ticari merkezin inşası nedeniyle yerinden kaldırılması gereken tarihi binanın düzensiz mimari yapısı, ray veya düz platform gibi geleneksel taşıma yöntemlerinin kullanımını imkansız kıldı. Mühendisler, bu zorluğu aşmak için insan yürüyüşünü taklit eden 198 hidrolik bacaklı "yürüme" sistemini devreye soktu. Dev yapı, bu sistem sayesinde günde birkaç santimetre ilerleyerek 18 gün içinde toplam 62 metre taşındı. Mühendisler ayrıca taşıma esnasında binanın yönünü 20 derece değiştirmeyi başardı.

YÜZDE 20 ZAMAN TASARRUFU SAĞLANDI

Proje yetkilileri, dünyada ilk kez bu operasyonda kullanılan robotik bacak sisteminin, geleneksel metotlara kıyasla zaman açısından yüzde 20 oranında tasarruf sağladığını belirtti.

Yıkılmak yerine taşınması ve restore edilmesi kararlaştırılan tarihi binanın gelecekteki işlevi hakkında bilgi veren Proje Genel Müdürü Li Jianfeng, "Okulu; hem kültürü hem de inovasyonu barındıran, kültürel eğitim ile somut olmayan mirasın korunmasını bir araya getiren bir binaya dönüştüreceğiz. Eski binayı yeniden canlandırmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.