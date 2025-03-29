ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Myanmar’ın Sagaing bölgesine yaklaşık 16 kilometre mesafede yer aldı ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.

İlk depremin ardından 12 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu güçlü sarsıntılar, komşu ülke Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da ciddi şekilde hissedildi.

Tayland’da depremin en dikkat çeken etkisi, Bangkok’ta inşaat halindeki bir gökdelenin çökmesi oldu.

Bangkok’ta yaşayan bir Macar vatandaşı, depremin yaklaşık bir dakika sürdüğünü ve daha önce Myanmar’da yaşadığı depremlerden çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, depremin ardından Bangkok’ta olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Avrupa Birliği Genel Sekreteri Ursula von der Leyen ise Myanmar ve Tayland’a destek mesajı göndererek, Copernicus uydularının ilk müdahale ekiplerine yardımcı olduğunu ve daha fazla yardım sağlanabileceğini belirtti.

GÖKDELENİN HAVUZUNDA YAKALANDILAR

Tayland'da iki erkek bir kadın turist, gökdelenin havuzunda vakit geçirirken depreme yakalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.