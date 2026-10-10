Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) açıklamasına göre sarsıntı, ülkenin güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, başkent Panama City'de de hissedildi. Sarsıntının ardından doğu Pasifik kıyısındaki bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Yerel saatle 12.56'da meydana gelen depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Ülkenin en önemli hava ulaşım merkezlerinden Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda ise tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Havalimanı yönetimi, güvenlik protokollerinin devreye alındığını ve pistlerle terminal binalarındaki kontroller tamamlanana kadar tesislerin tedbir amacıyla kapatıldığını duyurdu. Yolcular tahliye edilirken ilk incelemelerde yapısal hasar veya yaralanma tespit edilmediği bildirildi. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.

"BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, halka sakin kalma çağrısı yaptı. Depremin etkilerini yerinde incelemek üzere en çok etkilenen kentlerden Penonome'yi ziyaret eden Mulino, bazı kara yollarının tamamen çöktüğünü belirterek, “Karşı karşıya olduğumuz felaket büyük. Tamamen çökmüş kara yollarımız var. Şimdilik buradayız; bakacağız, umarım hava şartları izin verir de depremin merkez üssü olan Tonosi’ye gidebiliriz.” dedi.

KAMU KURUMLARI KAPATILDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgede etkili olan yağışlara da dikkati çeken Mulino, hükümetin ihtiyaç sahiplerine su, çocuklar ve yaşlılar için gerekli malzemeler ile barınma amacıyla çadır dağıttığını söyledi. Kamu kurumlarının kapatılması talimatını verdiğini belirten Mulino, Eğitim Bakanlığının da ülke genelindeki tüm okullarda eğitime ara verdiğini açıkladı. Hastaneler, kiliseler ve bir okulun depremden ciddi şekilde etkilendiğini bildiren Mulino, gelişmelerin takip edildiğini kaydetti. Los Santos eyaletindeki Tonosi beldesine kara yoluyla ulaşımın tamamen kesildiği, bölgeye havadan ulaşım seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Deprem, Santiago kentinde bir spor programının canlı yayını sırasında da hissedildi. Program yorumcuları, yayın devam ederken meydana gelen şiddetli sarsıntıyla büyük korku yaşadı. Stüdyodaki panik dolu anlar saniye saniye kameralara yansırken, görüntüler depremin günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.