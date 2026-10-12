Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin farklı bölgelerinde evlerde ve kamu binalarında hasara yol açtı.

"GÜÇLÜ OL PANAMA, BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Depremin ardından sosyal medya hesabından yıkımın yaşandığı bölgelerde çekilen fotoğraflarını paylaşan Gracie Bon, gönderisine, “Ülkemde depremin ardından yaşanan gerçekler. Maddi şeylerin telafi edilebileceğini ancak hayatın paha biçilemez olduğunu hatırlamalıyız. Anı yaşayalım, sahip olduklarımız için şükredelim ve bugün yardıma ihtiyacı olanlara destek olalım” mesajını yazdı.

Paylaşımını “Güçlü ol Panama, bunu birlikte atlatacağız” sözleriyle tamamladı.

Ancak yıkıntılar arasında farklı pozlar verdiği fotoğraflar, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Fenomen, felaketi fotoğraf çekimi için kullandığı ve yaşananları kendi tanıtımına dönüştürdüğü yönünde eleştirildi.

"ÜLKEMİN GERÇEK DURUMUNU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Tepkiler üzerine Instagram hikâyelerinden açıklama yapan Bon, depremzedelere bağış ve yardımlarda bulunduğunu belirterek fotoğraflardaki amacının dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Bon, “Bu fotoğraflar ülkenin gerçek durumu. Birçok haber kanalı bunları göstermiyor. Bağış yapmak için bölgeye gittim. Fotoğraflarımda yer aldığımda, yalnızca görüntüleri paylaşmama kıyasla sosyal medya hesaplarımda daha fazla kişiye ulaşıyor. Fotoğraf çekimi yapmıyorum, insanlara ‘Bakın, Panama'nın gerçek durumu böyle’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarından para kazanmadığını da vurgulayan fenomen, “Ülkemdeki bu durumdan tek kuruş kazanmıyorum. Lütfen yanlış bilgi yaymayın. Burada yaşananları gerçekten görünür kılmak istiyorum” dedi. Kendisine tepki gösterenlere ise “İnsanlara hakaret etmeyi yardım etmekten daha çok tercih eden, kalbi zarar görmüş insanlarsınız. Siz eleştirmeye devam edin, biz de yardım etmeyi sürdürelim” sözleriyle karşılık verdi.

Bon'un depremden etkilenen ailelere yardım ulaştırdığı ve sosyal medya hesabından yardım noktalarına ilişkin bilgileri de paylaştığı aktarıldı.