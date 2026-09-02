ABD Donanması, Virginia sınıfı nükleer saldırı denizaltısı USS North Dakota’yı (SSN 784), Kittery’deki Portsmouth Donanma Tersanesi’nde yürütülen kapsamlı bakım ve modernizasyon sürecinin ardından yeniden filoya dahil etti.

Bakım, onarım, yapısal incelemeler ile kritik mekanik ve elektrik sistem değişimlerinin tamamlanmasıyla savaşmaya hazır hale getirilen 7 bin 800 tonluk denizaltı, 20 Ağustos 2026 itibarıyla operasyonel görevlerine başlamak üzere donanmaya teslim edildi.

Söz konusu modernizasyon süreci, Portsmouth Donanma Tersanesi açısından stratejik bir ilke imza atılması anlamına geliyor. Proje, tersanenin Virginia sınıfının "Blok III" konfigürasyonundaki bir denizaltıda tamamladığı ilk büyük bakım çalışması oldu.

Süreç boyunca askeri mürettebat ve sivil personelin koordinasyonuyla yeni denizcilik teknolojileri sisteme entegre edilirken, ilk kez uygulanan teknik güncellemeler gerçekleştirildi.

Portsmouth Donanma Tersanesi Komutanı Kaptan Jesse Nice, karmaşık modernizasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının, gelecekteki Virginia sınıfı denizaltı bakımları için önemli bir yol haritası oluşturduğunu vurguladı.

12 ADET FÜZE TAŞIYABİLİYOR

Virginia sınıfının Blok III tasarımının ilk örneği olan USS North Dakota, barındırdığı teknik mimariyle donanma gücü için kritik önem taşıyor. Yenilenen tasarım kapsamında denizaltının ön bölümünde geniş açıklıklı pruva sonar dizisine yer verilirken, geleneksel 12 dikey fırlatma tüpü yerine iki adet "Virginia Yük Tüpü" entegre edildi.

Toplamda 12 adet Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesini koruyan bu yeni yapı, hem maliyetleri düşürmeyi hem de gelecekteki mühimmat sistemleri için daha esnek bir kullanım alanı sunmayı hedefliyor.