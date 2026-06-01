Son yıllarda Avrupa ülkeleri, sistematik şekilde Türkiye'den yapılan vize başvurularına ret politikası uygularken, Türk yolcuların yaptığı vize başvurularının olumsuz yanıt alma yüzdesi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve yurt içi turizm işletmelerinin uyguladığı fahiş fiyat politikası nedeniyle 9 günlük Kurban Bayramı'nda çok sayıda Türk turist yurt dışı tatilini tercih ederken, en fazla gidilen yerler arasında bu yıl da Yunan Adaları ilk sırada yer aldı.





Hem ekonomik hem de Türkiye'ye yakın olması nedeniyle tatilcilerin gözde mekanı haline gelen Yunan Adaları, yaşanan yoğunluk ve Türkiye'den gelen turistlere uygulanan gümrük politikası nedeniyle adeta eziyete dönüştü. Türk turistler Yunan gümrüğünde saatlerce bekledi. Kuyruk 1 kilometreyi aştı. Türk turistler “45 dakikada geldik 6 saattir dönemiyoruz” dedi.



7 AVRUPA ÜLKESİ TÜRKİYE'YE KAPILARI KAPATTI



Öte yandan siyasi gelişmeler başta olmak üzere birçok farklı durumu 'gerekçe' gösteren Avrupa ülkeleri, Türkiye'den yapılan başvurulara tarihin en yüksek seviyesinde 'ret yanıtı' vermeye başladı.





Türkiye'den yapılan vize başvurularına yüzde 20'ye yakın oranda ret veren 7 ülke olduğu açıklanırken, ilk sırada ise yüzde 34,8'lik ret oranıyla ada ülkesi Malta yer aldı.



İşte Türk vatandaşlarını en çok reddeden ve vize almanın en zor olduğu 7 Avrupa ülkesi:



- Malta (yüzde 34,8)

- Polonya (yüzde 29,3)

- İsveç (yüzde 26,5)

- Norveç (yüzde 24,7)

- Finlandiya (yüzde 21,2)

- Almanya (yüzde 21,1)

- Danimarka (yüzde 19,2)