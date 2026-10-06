Konutlarda enerji verimliliği ve iklimlendirme konforu, inşaat aşamasında tercih edilen ısı yalıtım malzemelerinin niteliğiyle doğrudan şekilleniyor. Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde binaların dış cephe kaplamalarında yaygın olarak polistiren (strafor) kullanımı öne çıkarken, iklim şartlarının sert geçtiği İskandinav coğrafyasında doğal ve uzun ömürlü malzemelere dayalı yapı sistemleri tercih ediliyor.

Zengin orman kaynakları sebebiyle ahşap mimari geleneğine sahip olan Norveç'te, dondurucu soğuklar, şiddetli rüzgar ve -30 dereceye kadar düşen sıcaklıklara maruz kalan dış cephelerde yüksek performanslı işleme teknolojilerinden yararlanılıyor. Bu doğrultuda binaların dış kaplamasında, "ThermoWood" olarak adlandırılan ısıl işlem görmüş ahşap paneller geniş kullanım alanı buluyor.

BUHAR VE YÜKSEK ISIYLA KİMYASAL YAPISI DEĞİŞTİRİLİYOR

Söz konusu teknoloji; ahşabın, buhar destekli kontrol altında tutulan özel fırınlarda 160°C ile 215°C arasındaki sıcaklıklara tabi tutulması esasına dayanıyor. Uygulanan ısıl işlem, ahşap liflerinin kimyasal yapısını dönüştürürken malzeme içindeki nem oranını minimum seviyeye indiriyor. Bu durum ahşabın genleşme ve çekme riskini azaltarak boyut stabilitesini artırıyor.

Nem emme kapasitesi düşen malzeme; -30 derecedeki dondurucu soğuklar ile aşırı sıcaklık değişimlerine, küflenmeye, çürümeye ve haşere oluşumuna karşı korunaklı hale geliyor. Donma ve nem faktörlerine direnç gösteren yapısı sayesinde ürün, bakım gereksinimi duymadan uzun yıllar yalıtım değerlerini koruyor.

-30'A KADAR ISIYI KORUYOR

Düşük ısı iletkenliğine sahip olan ısıl işlem görmüş ahşap kaplamalar, kış aylarında -30 dereceye varan soğuklarda dahi iç mekandaki ısıyı korurken yaz döneminde ise aşırı ısınmanın önüne geçiyor. Malzeme aynı zamanda dış ortam gürültüsünü sönümleyerek ses yalıtımına da katkı sağlıyor.

Norveç mimarisindeki tam donanımlı yalıtım konseptinde; dış yüzeyde yer alan havalandırmalı ahşap cephe panelleri, duvar karkasının iç bölümüne yerleştirilen kalın cam yünü veya taş yünü plakalarla destekleniyor. Yapı bütünlüğü; nem ve rüzgar bariyeri katmanlarıyla tamamlanarak en sert kış koşullarında dahi yüksek seviyede termal koruma elde ediliyor.