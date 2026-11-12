Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla günlük yaşamından kesitler sunan Buse Terim, sağlıklı beslenme ve spor rutinine yeniden ağırlık verdi.
Daha önce aralıklı oruç uygulayarak 7 ayda 25 kilo veren Terim, yeni sürecinde de 4 kilo verdiğini duyurdu.
KAHVALTISINDA İKİ BESİNDEN VAZGEÇMİYOR
Buse Terim, takipçileriyle paylaştığı kahvaltı tabağında yumurta, avokado, domates, peynir ve yeşilliklere yer verdi.
Protein ve sağlıklı yağ içeren besinleri tercih eden Terim, paylaşımına "Sağlıklı beslenmeye, iyi protein almaya devam" notunu düştü. Kahvaltısında özellikle yumurta ve avokadoyu tercih etmesi dikkat çekti.
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YENİ AŞKIYLA DA GÜNDEMDE
Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminde yer alıyor. Volkan Bahçekapılı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra bir süre yalnız kalan Terim, yeni bir aşka yelken açtı.
Sevgilisi Batu Son ile romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Terim, böylece yeni ilişkisini takipçilerine duyurmuş oldu. Çiftin paylaşımları da sosyal medyada ilgi gördü.
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